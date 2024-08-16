Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Tersane İstanbul'da konuştu: 600 yıllık miras canlanıyor

Tersane İstanbul Projesi'nde saha incelemesi yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, Tersane İstanbul ile Osmanlı İmparatorluğu'ndan 600 yıllık bir mirası çağdaş bir yaşam alanı olarak şehre geri kazandıracaklarını ifade etti.

Uraloğlu, tarihi tersanenin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için Tersane İstanbul Projesi'ni geliştirdiklerini kaydederek , "Özellikle yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı bu alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar haliçle buluşturma amacını taşıyoruz. Proje kapsamında sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, sosyal aktivite alanları ve 1000 kişilik cami, kütüphane, gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70'er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz." diye konuştu.

Projenin tamamlanması ile toplam alanı 83 bin 300 metrekare olan 26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanıma kazandıracaklarını bildiren Uraloğlu, "1,8 kilometrelik sahil hattını 1,5 yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız." dedi.

Uraloğlu, bu eşsiz bölgenin hem endüstri mirasına sahip çıktıklarını hem de İstanbul'un marka değerine önemli bir katkıda bulunduklarını belirterek, "Tersane İstanbul, tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul'un kalbine taşıyacak, gözlerden uzak kalan tersane bölgesinin zengin geçmişini gözler önüne seren örnek bir koruma yaklaşımıyla yeniden kent yaşamının canlı bir parçası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız"

Tersane İstanbul'un 4 fazda inşa edildiğine işaret eden Bakan Uraloğlu, "Şu anda proje genelinde ilerleme seviyemiz yüzde 69. Halka açılacak birinci faz kapsamında olan 25'inci ve 26'ncı blokların kısmi kabulünü 11 Haziran'da yaptık." dedi.

Uraloğlu, bu yıl bitmeden birinci fazın tamamlanmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Osmanlı döneminde torpido fabrikası olarak kullanılan yapının restorasyonu bitince ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile hizmet vermeye başlıyor olacağız. Üstelik yaklaşık 889 milyon dolarlık dev bir yatırım olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştiriyoruz. 45 yıllık işletme süresince de hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Tersane İstanbul Projesi'ni hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir kazanım olarak gördüğünü dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi simge yapılarıyla, dört mevsim İstanbullular için popüler bir kültür-sanat etkinlikleri merkezi olacağına inanıyorum. Bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisiyle gerek İstanbullular gerek yerli ve yabancı turistler için bir çekim noktası haline gelecektir. Binlerce kişiye istihdam oluşturacak ve milyonlarca ziyaretçi ağırlayacaktır. İstanbul'un ulaşım ağının gelişmiş olması da turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından çok önemlidir. Ulaşım, seyahati mümkün kılar ve ulaşım sistemlerinin gelişimi turizm ve ticareti canlandırır."

Uraloğlu, son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 184 milyar 556 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyolları ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi dev yatırımları hayata geçirerek İstanbul'u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık." diye konuştu.

"İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumda"

Bakan Uraloğlu, Marmaray ile açıldığı günden bu yana yaklaşık 1 milyar 165 milyon yolcu taşındığına dikkati çekerek, "İstanbulluların ve İstanbul'a gelen ziyaretçilerin şehir içinde daha hızlı ve kolay ulaşım imkanına kavuşması içinde şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi adına da çok önemli projeler hayata geçirdik." dedi.

Bakanlık olarak İstanbul'da son olarak hizmete aldıkları Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimiyle birlikte 161,7 kilometre hat inşa ettiklerini anımsatan Uraloğlu, "Şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Halkalı-Arnavutköy Kesiminde ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu'nda yapım çalışmalarına süratle devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin yapım çalışmalarının da sürdüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demir yolu hattına daha kavuşacağız ve İstanbul'un uluslararası yük taşımacılığındaki konumu daha da güçlenecek. Bildiğiniz üzere İstanbul Havalimanımız da dev kapasitesiyle, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yapmış ve ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşımıştır. Bugün İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır."

İstanbul'un silüetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunan Çamlıca Kulesi'nin her gün ziyaretçi akınına uğradığını belirten Uraloğlu, "Çamlıca Kulesi'ni, hizmete açıldığı 29 Mayıs 2021 tarihinden bu yana, 1 milyon 871 bin üstünde kişi ziyaret etti." dedi.



