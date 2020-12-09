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Gündem Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankarada yakalandı
ANKARA

Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara’da yakalandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde şüpheli olduğu düşünülerek kimlik kontrolü yapılan 23 yaşındaki kişinin 55 adet suç kaydı olduğu, 47 adet suçtan arandığı ve 6 yıl 8 gün kesilmiş hapis cezası ile 6 bin 660 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Mamak devriye ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan suç makinesi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
23 yaşındaki Hakan Barut Ankara'da yakalandı.
23 yaşındaki Hakan Barut Ankara'da yakalandı.

Ankara’da geçtiğimiz gün Mamak Devriye Polis ekipleri, Çarşıiçi Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ana cadde ve güzergahlarda megafonla vatandaşları evlerine yönlendirdiği esnada durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

  • İsminin Hakan Barut (23) olduğu anlaşılan şüphelinin farklı şehirlerde işlediği 55 adet suçtan kaydının, 47 adet aranması ve 6 yıl 8 gün kesilmiş hapis cezası ile 6 bin 660 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Barut, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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