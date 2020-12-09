Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara’da yakalandı Ankara’nın Mamak ilçesinde şüpheli olduğu düşünülerek kimlik kontrolü yapılan 23 yaşındaki kişinin 55 adet suç kaydı olduğu, 47 adet suçtan arandığı ve 6 yıl 8 gün kesilmiş hapis cezası ile 6 bin 660 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Mamak devriye ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan suç makinesi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi 09 Aralık 2020, 07:17 Son Güncelleme: 09 Aralık 2020, 07:24 İHA