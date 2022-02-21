Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım'dan Akşener'e 'Çakıroğlu' tepkisi: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Üniversitesi'nde PKK'lılar tarafından bıçaklanarak şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu 7. ölüm yıl dönümünde anmak için dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akşener, "Ege'de bir yiğit, kocaman bir yürek... Vatan sevdası ve dik duruşuyla adı hep gönüllerimizde yaşayacak... Hayatının baharında alçak terör örgütünün aramızdan kopardığı oğlumuz #FıratYılmazÇakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.





YILDIRIM: DEĞERLERİMİZİ İSTİSMARDAN UZAK DURUN!

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Akşener'e paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi. Yıldırım, İYİ Parti'nin yuvarlak masada muhalefet liderleriyle bir araya gelişini, HDP ve Selahattin Demirtaş ile olan münasebetleri hatırlatarak tepkisini sosyal medyadan şöyle dile getirdi:

REKLAM

"Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6'lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! Değerlerimizi istismardan uzak durun! "Burası Kürdistan" diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!"

Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6’lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! Değerlerimizi istismardan uzak durun!



"Burası Kürdistan" diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun! https://t.co/oHJasC5ZP7 — Ahmet Yiğit Yıldırım (@ayyildirim1) February 20, 2022

GÜNDEM Fırat Çakıroğlu davasında karar: Eski rektör ve eski dekana 20'şer bin lira ceza

AKŞENER'E SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "iki yüzlü bir tutum içinde olduğunu" belirten çok sayıda kullanıcı da duruma tepki gösterdi. O yorumlardan bazıları şöyle:

REKLAM

"Meral Hanım, yerel seçimlerde desteklediğiniz Ekrem İmamoğlu kimlerle görüşmüş? Fırat'ın katillerinin sözcüsü ile..

Buna açıklamanız var mı?

Lütfen bana "Şu şu parti de şunu yapmıştı." Şeklinde değil,konunun özünü anlatan bir açıklama yapın,kıyasla değil."





"Fırat’ı şehit edenlerle kol kola gezin kahvaltılarda buluşun ondan sonra bu tür mesnetsiz paylaşımlar yapın Fırat’ın elleri yakanızda."





"Yeniden Milliyetçilik satmaya mı başladınız meral hanımm. Bu paylaşımından ötürü ittifak ortakların sana kızmasın sonra. Yiğit bizim yürek bizde sizde olan tek şey üzerinden yaptığınız siyaset. Şehidimiz üzerinden prim yaptırmayız."





"Allah aşkına insan bunu yazarken biraz utanır be. Şehit edenlerle kolkola geziyonuz yuvarlak masa toplantısı yapıyonuz sonrada dalga geçer gibi hepiniz taziye yayınlıyorsunuz. Sözde milliyetçiler.."

"Fırat'ı, Aybüke öğretmeni Eren'i ne kadar rahat ağzınıza alıyorsunuz. Sizler şehitlerimizin katili ile bir olmamış gibi nasıl davranabiliyorsunuz çok komiksiniz cidden."

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Konya'nın Akşehir ilçesinde 1 Ocak 1991 yılında dünyaya gelen, öğretmen olan annesi Özlem Erdem'in Diyarbakır'a 1996 yılında tayini çıkması üzerine çocukluğunu bu şehirde geçiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiyken Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu olmuştu. Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 öğrenciler arasında çıkan kavgada PKK'lılar tarafından bıçaklanan Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, yedi kişi ise yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah S. ise "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

REKLAM

FOTOĞRAF 15 Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 kampüste PKK'lı teröristlerin hain bıçaklı saldırısında şehit edildi. Ölümünün üzerinden 7 yıl geçen Fırat Çakıroğlu için Bornova ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programına Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erden, babası Fuat Mahir Çakıroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar katıldı. Törende Çakıroğlu için Kur’an’ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Anne Özlem Erden: “Çok gururluyum”<br><br>Törende konuşan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erden, birçok duyguyu aynı anda yaşadığını belirterek, ”Gurur, hüzün, mutluluk ve sevinç yaşıyorum. Çünkü oğlumun evine geldiğimi düşünüyorum. Onun beni burada karşıladığını düşünüyorum. Her geldiğimde oğlumla sohbet ediyoruz. <br><br> Oğlum kalbimizde şehittir, Allah katında da şehit olduğuna inanıyorum. O yüzden çok gururluyum. Buradaki evlatlarımızdan ve kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Gelenlerin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Bugün dualarla oğlumuzu anıyoruz” dedi. Baba Fuat Çakıroğlu: “Fırat, birleştirici bir yapıya sahipti”<br><br>Baba Fuat Mahir Çakıroğlu da şöyle konuştu:<br><br>“Biz Fırat’ın annesi ve babası olabiliriz ama Fırat, Türkiye’ye mal oldu. Herkesin evladı, ağabeyi. Çığ gibi büyüyen ülkücü hareket var. Fırat’ın da bunda çok büyük katkısı oldu, bundan dolayı gurur duyuyorum. İnşallah Fırat’ın yolunda devam edip derslerine çalışsınlar, anne ve babalarına sahip çıksınlar. Bunlar önemli. Fırat, birleştirici bir yapıya sahipti. Ne kadar fazla olursak o kadar güçleniriz. Vatanını, milletini seven farklı görüşlere sahip olan insanları kucaklayalım. Fakat tabii ki vatan hainlerine affımız yoktur.” Ahmet Yiğit Yıldırım: “Binlerce ülkücü Fırat Çakıroğlu’nun hayatını örnek alarak mücadele ediyor”<br><br>Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun her Türk gencinin olduğu gibi Türkiye’yi bölmek isteyenlere sessiz kalmadığını vurgulayarak, “Vatanına ve bayrağına olan sevdasını ortaya koyduğu için üniversitedeki bölücüler tarafından şehit edildi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz şehit olduğunda 24 yaşındaydı. Bugün burada kendisini dualarla ve rahmetle yad ettik. Allah bir daha göstermez inşallah ama biz vatanımız için her zaman en önde gitmeyi kendimize görev edindik. Binlerce ülkücü Fırat Çakıroğlu’nun hayatını örnek alarak mücadele ediyor. Kendisi okulunu bitirebilseydi öğretmen olacaktı. Onun yolundan giden ülküdaşlarımız onu örnek alarak öğretmen olacak ve nice nesilleri yetiştirmek için mücadelesine devam edecek” diye konuştu. Anma programı, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun mezarına güller bırakılmasıyla son buldu.<br><br> Fırat Çakıroğlu şehadetinin 7. yılında dualarla anıldı Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde 2015 yılında PKK'lı terörist tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, şehadetinin 7. yılında kabri başında anıldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder