​“Ulu Cami Bezemeleri” Kağıthane’de​

Kağıthane Belediyesi ile Mühür Kültür Sanat Spor ve Eğitim Derneği tarafından ortaklaşa açılan Anadolu Selçuklu Dönemi Eserlerimizin İzinde Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Bezemeleri Sergisi büyük ilgi gördü. Anadolu Selçuklu Dönemi’ne ait Sivas Divriği’nde bulunan Ulu Cami’deki bezemeler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi’nden mezun olmuş öğrenciler tarafından çini, seramik ve cam kumlama sanatı ile tasarlanıp sergilendi.
- Sapphire Alışveriş Merkezi zemin katında açılan sergide 150 adet eser yer alıyor. Kendisi de aslen Sivaslı olan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in açılışını yaptığı sergi 15 Ekim Cuma gününe kadar gezilebilecek.