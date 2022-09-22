Uludağ’a ilk kar düştü

Meteorolojinin bir hafta öncesinden tarih verdiği Uludağ’a düşmesi beklenen ilk kar yağmaya başladı. Daha çok zirve ve oteller bölgesinde etkili olan kar yağışı, oteller bölgesi 2. bölgede de yüzünü gösterdi. Kış sezonu için hazırlıklarını sürdüren otel işletmecileri, kar yağışını görüntüleyip o anları ölümsüzleştirdi. Göller bölgesinde koyunlarını otlatan bir çoban da kar yağışını cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Kar yağışının sadece bugün ve gece etkili olacağı, yarın karın yerini güneşli havaya bırakacağı bildirildi.

GÜNDEM Uludağ eteklerinde kamp keyfi