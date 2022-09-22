Gündem Uludağa ilk kar düştü
YEREL GÜNDEM

Uludağ’a ilk kar düştü

Kış turizminin merkezi Uludağ’a ilk kar düştü. Geçen yıl 22 Eylül’de düşen ilk karın bu yıl da aynı tarihte yağması şaşırttı.

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Haber Merkezi İHA
Uludağ’a ilk kar düştü
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Meteorolojinin bir hafta öncesinden tarih verdiği Uludağ’a düşmesi beklenen ilk kar yağmaya başladı. Daha çok zirve ve oteller bölgesinde etkili olan kar yağışı, oteller bölgesi 2. bölgede de yüzünü gösterdi. Kış sezonu için hazırlıklarını sürdüren otel işletmecileri, kar yağışını görüntüleyip o anları ölümsüzleştirdi. Göller bölgesinde koyunlarını otlatan bir çoban da kar yağışını cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Kar yağışının sadece bugün ve gece etkili olacağı, yarın karın yerini güneşli havaya bırakacağı bildirildi.

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