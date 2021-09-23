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Uludağ’a kar yağdı: Zirve beyaza büründü

Takvim 23 Eylül’ü göstermesine rağmen Uludağ’a kış erken geldi. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a ilk kar erken düştü. Gece en düşük sıcaklığın -7’ye düştüğü zirvede ve oteller bölgesinde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı başladığı gözlendi.

Haber Merkezi İHA
Uludağ’a kar yağdı: Zirve beyaza büründü
Uludağ’a ilk kar bu yıl erken düştü.

Bugün gündüz en düşük hava sıcaklığının 1, gece ise -7 olması beklenen Uludağ’da öğleden sonra kar yağmaya başladı. Alçak kesimlerde yağışlar karla karışık yağmurlu görülürken. Oteller Bölgesi ve zirvede kar yağışı etkili oldu.

Zirve beyaza bürünürken, erken düşen kar otelcileri sezon ile ilgili umutlandırdı.


Birinci ve İkinci Oteller Bölgesi olarak bünyesinde 17 otel, 7 bin yatak kapasitesi bulunduran ve 300 metre ile bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pistinin yer aldığı Uludağ’da kış sezonu ve sömestr tatili öncesi kar yağışı oldukça önem arz ediyor.

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