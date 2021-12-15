Uludağ'da kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

Uludağ bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının, hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu Uludağ’da kar kalınlığı ise 30 santimetreye ulaştı.
KAR KÜREME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kar yağışının başlamasıyla bölgeye, Karayolları 143’üncü Şube Şefliği Uludağ Bakımevi tarafından ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları ile Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalar sürdürülüyor.
Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinde araçlara yönelik kar lastiği ve zincir kontrolü yapıyor. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar ile Uludağ’a çıkılmasına izin verilmiyor.
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Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü, birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen gölün içerisinde bulunan Pılır Höyüğü ise oldukça dikkat çekiyor.
Göl evleri türündeki yerleşim tarzının ülkemizdeki tek örneği olarak bilinen höyüğün, yapılan araştırmalar sonucunda; Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağına dayandığı düşünülüyor. Günümüzde ise göl evlerin izleri çıplak gözle görülemiyor. Göl evlere dair ilk kalıntılara 1944 yılında yapılan arkeolojik kazılarda rastlanıldı.
Milattan öncesine ait olduğu düşünülen göl evlerine ait kazı kalıntıları suyun altında bulunuyor. Yavuz Sultan Selim'in tahtını kurduğu yer olarak da bilinen Pılır Höyüğünün altında ise bir hazine olduğuna inanılıyor. Bir dönem kaçak definecilerinde uğrak yeri olan höyük, sit alanı ilan edilmesinin ardından koruma altına alındı. Definecilerin delik deşik ettiği höyük, araştırmacılarında ilgisini çekiyor.<br>
Padişahın tahtı bu Höyükte kuruldu<br><br>Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Yavuz Sultan Selim'in tahtının Pılır Höyüğünde kurulduğunun bilindiğini söyleyerek, “Dağların dibinde bir yol var tarihi Göç yoludur. Yavuz Sultan Selim'in sefere gittiği yol bu yoldur. Hafik'in ön tarafında da tarihi İpek yolu var. Yani dağların eteklerinde Yavuz Sultan Selim'in burada ordugahını kurduğu ve ordusunu o eteklerde barındırdığı, tahtını da Pılır'da kurduğu söyleniyor. Hafik, tarihle kokan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da temelinin atıldığı bir yerdir'' dedi.
\"Hazine olduğu söyleniyor\"<br><br>Başkan Çuhadaroğlu, höyüğün altında hazine olduğu söylentilerine değinerek, \"Pılır Höyüğü de tarihi bir yerdir. Antik bir yerdir. Yavuz Sultan Selim'in zamanında tahtını kurduğu yer. Altında hazinenin olduğu söyleniyor rivayete göre. Burayı zamanla kazdılar bir şeyler buldular sonra sit alanı ilan edildi. Şu anda da delik deşik edilmiş bir durumda. Gölün tüm etrafı Sit alanı haline getirildi. Geçmiş dönemlerde zarar verdiler buraya. Sonradan buranın antik bir yer olduğunu anlayınca sit alanı haline getirildi. Arkeologlar gelip burada kazı yaptılar. Şu anda da sit alanı olduğu için kimse dokunmuyor\" şeklinde konuştu.
Türkiye'deki tek örnek: Defineciler talan etti
Sivas'ta bulunan ve Türkiye'de göl evleri türündeki yerleşim tarzının tek örneği olarak bilinen Pılır Höyüğü, definecilerin izinsiz kazıları sonucu delik deşik hale geldi.
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Edirne ve çevresinde son dönemlerde etkili olan yağışlar, nehirlerin debilerini ve barajlardaki doluluk oranını artırdı.
Kentin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 6 doluluk oranı yüzde 40'a, Süloğlu Barajı'nda ise yüzde 32 olan doluluk oranı da yüzde 67'ye ulaştı.
Kuraklık nedeniyle dip seviyede akan Meriç ve Tunca nehirlerinde ise su seviyesinin hızla yükseldiği gözlendi.
Yaz aylarında yatağında kum adacıkları oluşan Meriç Nehri'nin 105 metreküpsaniye olan debisi, 497 metreküpsaniyeye yükseldi.
Kuraklık nedeniyle yatağı otlarla kaplanıp, yeşile bürünen Tunca Nehri'nde ise geçen hafta 10 metreküpsaniye olan debi, 15 metreküpsaniyeye ulaştı.
Nehir debilerindeki yükselişin, Bulgaristan ile birlikte bölgeye düşen yağışlardan kaynaklandığı belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri de son 1 haftada bölgede, metrekareye 300 kiloya yakın yağış düştüğünü açıkladı.
ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ<br><br><br>Yağışların yüzlerini güldürdüğünü belirten buğday üreticisi Recep Gürecan, \"Ben bu yağmurun yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü fazlası da ürüne zarar veriyor. Tunca Nehri'nin oldukça fazla dolduğunu düşünüyorum çünkü Bulgaristan ve Yunanistan'da da yağış olduğu duyumunu alıyoruz. 1-2 ay önce kuraktı, bu yağmur ilaç gibi geldi\" dedi.
Karaağaç Mahallesi'ndeki kuyularda su seviyesinin arttığını belirten üretici Zeki Özavcı da \"Yağmurların yağmasıyla nehirler yükseldi. Bu da bizim yer altı sularına fayda sağlıyor.
<br>Bu büyük ihtiyaçtı, çok şükür ki yağmur iyi geldi. Yeter ki afet olmasın diğer yerlerdeki gibi.
Yağmurdan çok memnunuz. Nehir yükseldikçe kuyularımızın seviyesi de yükseliyor.
Geçen yıl çok kuraktı. Şu anda kış kurağı olmayacak gibi duruyor. Ekili buğdaya da iyi gelecek. İstenen ve beklenen bir yağmurdu\" diye konuştu.
Kuruma noktasına gelmişlerdi: Meriç ve Tunca nehirlerinden sevindiren haber
Edirne'de yaz aylarında kuruma noktasına gelen Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi, son yağışlarla birlikte arttı. Meriç Nehri'nin debisi 488 metreküp/saniyeye yükselirken, nehirdeki kum adacıkları da ortadan kalktı.