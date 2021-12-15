Uludağ'da kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

\"Hazine olduğu söyleniyor\"<br><br>Başkan Çuhadaroğlu, höyüğün altında hazine olduğu söylentilerine değinerek, \"Pılır Höyüğü de tarihi bir yerdir. Antik bir yerdir. Yavuz Sultan Selim'in zamanında tahtını kurduğu yer. Altında hazinenin olduğu söyleniyor rivayete göre. Burayı zamanla kazdılar bir şeyler buldular sonra sit alanı ilan edildi. Şu anda da delik deşik edilmiş bir durumda. Gölün tüm etrafı Sit alanı haline getirildi. Geçmiş dönemlerde zarar verdiler buraya. Sonradan buranın antik bir yer olduğunu anlayınca sit alanı haline getirildi. Arkeologlar gelip burada kazı yaptılar. Şu anda da sit alanı olduğu için kimse dokunmuyor\" şeklinde konuştu.