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Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ’da dün etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Pistlerin yapılan hazırlıkla birlikte hafta sonuna hazır olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Uludağda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Bugün sıcaklığın en düşük sıfır, en yüksek 2 derece olması beklenen Uludağ’da, kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, dün etkisini gösteren ve aralıklarla devam eden kar yağışın ardından oteller bölgesindeki kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü. Bugün sıcaklığın en düşük sıfır, en yüksek 2 derece olması beklenen Uludağ’da, kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İHA

Diğer yandan, pistlerin hafta sonuna kadar hazırlanması ve tatilcilerin kayak yapabilmesi için ekiplerin canla başla çalıştığı öğrenildi.

İHA

İki gündür etkili kar yağışı sonucu Uludağ günü birlikçi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

İHA

Ayrıca UEADAŞ ekiplerinin de kesintisiz enerji için teyakkuzda olduğu öğrenildi.

İHA

İHA

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