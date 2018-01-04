Uludağ’ın suyu dünya ile buluşacak

Bursa’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal tüm değerleri ön plana çıkarıp, kent ekonomisi için katma değer sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla Uludağ’dan gelen pınarlar da şehir ekonomisine can suyu oldu. Kestel’in Gözede mevkiinde Uludağ yamaçlarında geçtiğimiz yıl Mart ayı sonunda temeli atılan, toplam 19 bin metrekare kapalı alana sahip su şişeleme fabrikasında üretim başladı. Günde 36 milyon koli yaklaşık üretim kapasitesine sahip tesislerde 0.33 litre pet şişe ile 19 litre damacana dolumu gerçekleştiriliyor.

MURADİYE’NİN ÇOĞU İHRAÇ EDİLECEK

Bursalılara en sağlıklı suyu çeşmeden sunan Büyükşehir Belediyesi, su şişeleme tesisi ile kaynak sularını ağırlıklı olarak Türkiye ve dünya pazarına sunulmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda üretimin sadece yüzde 7’si Bursa içinde tüketiciyle buluşacak, kalan kısmı ise 6 bölgede 26 şehir ve yurtdışında pazara sürülecek. Böylelikle Bursa’nın yeni markası olan ‘Muradiye’ hem Uludağ’ın pınarlarından çıkan suyu tüketiciyle buluşturacak hem de kentin tanıtımına katkı sağlayacak.

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Muradiye suyu sorunsuz bir şekilde tüketiciyle buluşturmak amacıyla 80 araçlık TIR filosu oluşturulurken, şehir içinde de 20 kamyon ve kamyonetle her köşeye dağıtım yapılacak. Yurt içinde en büyük pazar olarak Ege bölgesi, İstanbul ve Antalya olarak belirlenirken, ihracat rotasında ise Orta Avrupa, Orta Doğu ve Balkanlar ilk sırada bulunuyor.

İLK YÜKLEME BAŞKAN’DAN

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte şişelemenin başladığı tesisleri gezdi. Jeotermal A.Ş. Genel Müdürü Hasan Aydın’dan üretim hakkında bilgiler alan Başkan Aktaş, dolum, etiketleme, paketleme gibi üretimin tüm aşamalarını dikkatle izledi. Pazara sürülmek üzere hazırlanan ilk paleti TIR’a yükleyen Başkan Aktaş, forklifte oturarak, banttan çıkan ilk paleti araca yerleştirdi. Heyecanla beklenen sürecin tamamlandığını, Muradiye markasını dünyaya duyuracak tesislerde üretimin başladığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bir taraftan halkımıza en kaliteli suyu sunarken, ticari olarak da bu değeri bütün Türkiye ve dünya ile buluşturmak durumundayız” dedi.

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İŞİNİZE SAHİP ÇIKIN

Başkan Aktaş, fabrika inceleme gezisinin ardından öğle yemeğini personelle birlikte yedi. Yemek öncesi personele seslenen Başkan Aktaş, altı ve üstü bereketli bir şehir olan Bursa’da, başkan, yönetici veya işçi olarak hizmet üretmenin büyük bir onur olduğunun altını çizdi. Bursa’yı daha iyi yarınlara taşımak için elbirliğiyle gayret ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bu fabrika göz bebeklerimizden bir tanesi. İşinize sahip çıkın. Siz işinize sahip çıkarsanız bizlerde sizlere sahip çıkarız. Jeotermal A.Ş. belediyemizin bir iştiraki. Yani biz suyu aracısız bir şekilde vatandaşla buluşturma imkanına sahibiz. Muradiye ismi de çok değerli. Muradiye’nin markalaşması inşallah Bursa’ya ayrı bir değer katacaktır” dedi.