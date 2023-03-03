Ulusal Staj Programı başvuruları yeniden açıldı: Son gün 13 Mart

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 27-28 Şubat Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı. Bültende, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın gözaltına alınmasına ilişkin "Hükümetin deprem politikalarını eleştirdiği için gözaltına alındı" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu, Ercan'ın sosyal medya hesabından, "Deprem bölgesine ilk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklinde asılsız iddialarda bulunduğu belirtildi.