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Ulusal Staj Programı başvuruları yeniden açıldı: Son gün 13 Mart

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı, deprem felaketi nedeniyle yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıldı. Söz konusu duyuru, Ofisin sosyal medya hesabında da yer alırken, "#SeninİçinSeferbiriz!" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Deprem felaketi nedeniyle Ulusal Staj Programı'nı yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıyoruz." ifadesine yer verildi.

12:33 . 3/03/2023 Cuma
AA
Ulusal Staj Programı'na 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Ulusal Staj Programı'na 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı, deprem felaketi nedeniyle yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıldı.


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruda bulunamayan veya son başvuru tarihini kaçıran gençler yeni başvuru yapabilecek. Başvurusunu tamamlayan adaylar ise il/ilçe tercihlerini 13 Mart'a kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden seçebilecek.


Söz konusu duyuru, Ofisin sosyal medya hesabında da yer alırken, "#SeninİçinSeferbiriz!" etiketiyle yapılan paylaşımda,
"Deprem felaketi nedeniyle Ulusal Staj Programı'nı yeni başvurulara ve şehir tercihi güncellemelerine açıyoruz."
ifadesine yer verildi.


#Ulusal Staj Programı
#Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
#Deprem
##SeninİçinSeferbiriz!
2 saat önce
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Ulusal Staj Programı başvuruları yeniden açıldı: Son gün 13 Mart
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