Uluslararası Af Örgütü açıkladı: Nijerya'da Boko Haram saldırısında 127 kişi öldü

Nijerya'da yıllardır silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi örgütler saldırılar düzenliyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına da sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.