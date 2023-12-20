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Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi'nden çağrı: Boykotu şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz

İstanbul'da Fatih Genç İHH ve Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi ortaklığında organize edilmiş olan 'Özgür Kudüs' programında Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi. Programa Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim görmek için gelen öğrenciler davet edildi. Program sonunda Türkçe ve İngilizce olarak yapılan basın açıklamasında "Uluslararası sivil öğrenci inisiyatifi olarak, Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Ve tüm öğrenci birliklerini ve sivil toplum kuruluşlarını bu birliğe davet ediyoruz. İnsani yardımın havadan, karadan ve denizden ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
21:51 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:57 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Uluslararası Öğrencilerle Özgür Kudüs Gecesi
Uluslararası Öğrencilerle Özgür Kudüs Gecesi

İstanbul'da Fatih Genç İHH ve Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi ortaklığında organize edilmiş olan 'Özgür Kudüs' programında Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi. Programa 48 farklı ülkeden Türkiye'ye eğitim görmek için gelen öğrenciler davet edildi.


Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi'nden çağrı: Boykotu şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz
Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi'nden çağrı: Boykotu şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz

İstanbul'da Fatih Genç İHH ve Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi ortaklığında organize edilmiş olan 'Özgür Kudüs' programında Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi. Programa Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim görmek için gelen öğrenciler davet edildi. Program sonunda Türkçe ve İngilizce olarak yapılan basın açıklamasında "Uluslararası sivil öğrenci inisiyatifi olarak, Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Ve tüm öğrenci birliklerini ve sivil toplum kuruluşlarını bu birliğe davet ediyoruz. İnsani yardımın havadan, karadan ve denizden ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Programda İlmiye Vakfı Kurucusu Muhammed Yazıcı, "Üç Dinin Ortak Merkezi Kudüs" Eğitimci, Yazar Müzeyyen Taşçı "Gençler Kudüs İçin Ne Yapabilir?" Eğitimci Cemal Yılmaz "Özgürlük Filosu Mavi Marmara" başlıklı konuşmalarını gerçekleşti.


İşgalci İsrail'in bombaladığı ve evlerini işgal ettiği Gazze halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden gençler uluslararası toplumu işlenen insanlık suçuna karşı harekete geçmeye davet etti. Programda İlmiye Vakfı Kurucusu Muhammed Yazıcı, "Üç Dinin Ortak Merkezi Kudüs" Eğitimci, Yazar Müzeyyen Taşçı "Gençler Kudüs İçin Ne Yapabilir?" Eğitimci Cemal Yılmaz "Özgürlük Filosu Mavi Marmara" başlıklı konuşmalarını gerçekleşti.

Fatih Genç İHH ve Uluslararası Gençler Gazze İnsiyatifi Temsilcisi Muhammed Yusuf Karakaş, programı basın açıklaması ile sonlandırdı.

"Bugün burada 48 farklı ülkeden ve Türkiye'nin seçkin üniversiteleri ile liselerinden gelen uluslararası öğrenciler ile bir aradayız. 7 Ekim'den bugüne, on binlerce Gazzeli kardeşimiz şehit edildi ve hapsedildi.
Bu acı verici sayıların çoğunluğunu küçük yaştaki çocuklar oluşturuyor. 2023 yılında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu büyük zulme, hiçbir güç sahibinin adım atmaması bizleri derinden üzdü. Bu durum, 48 farklı ülkeden gençleri bir araya getirdi. Artık şehit Furkan Doğan gibi yaşama sırası bizde; uluslararası sivil öğrenci inisiyatifi olarak, Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Ve tüm öğrenci birliklerini ve sivil toplum kuruluşlarını bu birliğe davet ediyoruz. İnsani yardımın havadan, karadan ve denizden ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz. Biz biliyoruz ki ecdadımız olan Fatih Sultan Mehmet, henüz 21 yaşındayken gemileri karadan yürüttü. Bizler de benzer bir kararlılıkla, akan kanın durdurulması için bir arada olma vaktinin geldiğine inanıyoruz. İnsanlık adına burada bulunan herkese teşekkür ederim. Yakın zamanda uluslararası insan hakları aktivistleriyle birlikte insani yardım gemilerini yola çıkaracağız. Vicdan sahibi insanlar olarak yapmamız gereken, insanlık için adım atmak, gemilerin yola çıkabilmesi için gerekli zemini hazırlamak ve fon çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu amaçla pek çok yol bulunmaktadır. STK'larımız önderliğinde yapılan tüm çalışmalara Kudüs için destek vermeliyiz. Eyleme geçmeliyiz, boykotu çok şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz. Şimdi hep birlikte söz verelim: Bu işgale karşı her yerde ve her şekilde eyleme geçeceğiz. En azından insanlık için bunu yapabiliriz. Şimdi, elimizden gelenin fazlasını yapma vaktidir."
Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinden Gazze müzayedesi: Bu süreç bir dirilişin başlangıcıdır
Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinden Gazze müzayedesi: Bu süreç bir dirilişin başlangıcıdır

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, Filistin’e destek amacıyla STK’lar, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin katılımıyla İstanbul'da bir müzayede düzenledi. Elde edilen gelirlerin Gazze'ye gönderileceği etkinlikte söz alan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin’de yaşananlardan sonra İsrail için sonun başlangıcının geldiğini belirterek, "Filistin Furkan’dır, doğru ile yanlışın ayrılmasıdır. " diye konuştu. Gazeteci-Yazar Taha Kılınç da konuşmasında, insanların ölümünün birçok insanın kalbinin dirilmesine de vesile olabileceğini belirterek, "Bu bir katliam, soykırım gibi görünse de bütün bu süreç bir dirilişin başlangıcıdır" dedi. Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Hatice Karasakız, "Filistin’in ihyası ve inşası için ayakta kalmaya ve direnmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım hayatını Yeni Şafak'a anlattı: "Mavi Marmara ile bir çağ açıldı bir çağ kapandı"
İHH Başkanı Bülent Yıldırım hayatını Yeni Şafak'a anlattı: "Mavi Marmara ile bir çağ açıldı bir çağ kapandı"

İHH Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, 1967 yılında Erzurum Akşar’da doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Bosna Soykırımı yaşanırken bir grup arkadaşıyla birlikte, günümüzde 123 ülkede faaliyet yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı'nı kurdu. Bülent Yıldırım, 2010’da işgalci İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargonun delinmesi amacıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisindeki aktivistlere öncülük etti. Bülent Yıldırım, Yenisafak.com'un Saklı Kalanlar isimli özel serisinde hakkında merak edilen soruları cevapladı. Yıldırım, geçmişte Deniz Gezmiş hayranı olduğundan bahsettiği röportajımızda, 'Mavi Marmara'ya dair bir keşkeniz var mı?' sorusunu da yanıtladı.


#Genç İHH
#Gazze
#Filistin
#Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi
2 gün önce
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