Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi'nden çağrı: Boykotu şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz

İstanbul'da Fatih Genç İHH ve Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi ortaklığında organize edilmiş olan 'Özgür Kudüs' programında Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi. Programa 48 farklı ülkeden Türkiye'ye eğitim görmek için gelen öğrenciler davet edildi.
İşgalci İsrail'in bombaladığı ve evlerini işgal ettiği Gazze halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden gençler uluslararası toplumu işlenen insanlık suçuna karşı harekete geçmeye davet etti. Programda İlmiye Vakfı Kurucusu Muhammed Yazıcı, "Üç Dinin Ortak Merkezi Kudüs" Eğitimci, Yazar Müzeyyen Taşçı "Gençler Kudüs İçin Ne Yapabilir?" Eğitimci Cemal Yılmaz "Özgürlük Filosu Mavi Marmara" başlıklı konuşmalarını gerçekleşti.
Fatih Genç İHH ve Uluslararası Gençler Gazze İnsiyatifi Temsilcisi Muhammed Yusuf Karakaş, programı basın açıklaması ile sonlandırdı.