Uluslararası Gençler Gazze İnisiyatifi'nden çağrı: Boykotu şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz

Bu acı verici sayıların çoğunluğunu küçük yaştaki çocuklar oluşturuyor. 2023 yılında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu büyük zulme, hiçbir güç sahibinin adım atmaması bizleri derinden üzdü. Bu durum, 48 farklı ülkeden gençleri bir araya getirdi. Artık şehit Furkan Doğan gibi yaşama sırası bizde; uluslararası sivil öğrenci inisiyatifi olarak, Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Ve tüm öğrenci birliklerini ve sivil toplum kuruluşlarını bu birliğe davet ediyoruz. İnsani yardımın havadan, karadan ve denizden ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz. Biz biliyoruz ki ecdadımız olan Fatih Sultan Mehmet, henüz 21 yaşındayken gemileri karadan yürüttü. Bizler de benzer bir kararlılıkla, akan kanın durdurulması için bir arada olma vaktinin geldiğine inanıyoruz. İnsanlık adına burada bulunan herkese teşekkür ederim. Yakın zamanda uluslararası insan hakları aktivistleriyle birlikte insani yardım gemilerini yola çıkaracağız. Vicdan sahibi insanlar olarak yapmamız gereken, insanlık için adım atmak, gemilerin yola çıkabilmesi için gerekli zemini hazırlamak ve fon çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu amaçla pek çok yol bulunmaktadır. STK'larımız önderliğinde yapılan tüm çalışmalara Kudüs için destek vermeliyiz. Eyleme geçmeliyiz, boykotu çok şiddetli bir şekilde sürdürmeliyiz. Şimdi hep birlikte söz verelim: Bu işgale karşı her yerde ve her şekilde eyleme geçeceğiz. En azından insanlık için bunu yapabiliriz. Şimdi, elimizden gelenin fazlasını yapma vaktidir."