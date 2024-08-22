Uluslararası öğrenciye kayıt kolaylığı

Uluslararası öğrencilere, ‘ikamet izni’ için İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gelmeden üniversitelere kayıt imkanı sunuldu. YÖK ile geçen yıl imzalanan protokol kapsamında Türkiye'de bulunan 208 üniversiteye kayıt yaptıran 93 bin 482 uluslararası öğrencinin bașvuruları üniversiteler üzerinden alınarak kayıt işlemleri tamamlandı.

93 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından başarılı öğrenciler Türkiye Bursları ve Maarif Okulları vasıtasıyla akademik eğitimlerini tamamlamak adına Türkiye’ye geliyor. Bu öğrencilerin okullara ve üniversitelere kayıt süreçlerinde gerekli mentörlük desteği ise Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Yabancı İletişim Merkezi (YİMER) tarafından sağlanıyor. Kasım 2023'te uluslararası öğrencilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gelmeden üniversitelerden ikamet izni işlemlerinin başlatılması için de YÖK ile imzalanan protokol hayata geçirildi. Bu protokol imzalandıktan sonraki 6 aylık süre içerisinde, Türkiye'de bulunan 208 üniversiteye kayıt yaptıran 93 bin 482 uluslararası öğrencinin bașvuruları, üniversiteler üzerinden alınarak işlemleri tamamlandı. Öğrencilere gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve hayata geçirilen 157 YİMER çağrı merkezinde de 124 bin 66 öğrenciye destek sağlandı.

EĞİTİM TURİZMİNE KATKI

Öte yandan uluslararası öğrencilerin Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 3 milyar dolar dolaylarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” konsepti için ortaya koyduğu “Türkiye’de 1 milyon uluslararası öğrenci okuyacak” hedefi gerçekleşir ise bu rakamın yıllık 15 milyar doları bulması bekleniyor. OECD verilerine göre dünyanın uluslararası öğrenciye sahip olma konusunda önde gelen ülkelerinden biri olan İngiltere, 2030 yılında bu öğrencilerden 35 milyar sterlin yıllık gelir elde etmeyi umuyor. Bu rakam, neredeyse Türkiye’nin yıllık turizm gelirine denk geliyor.







