UMED: İBB'nin yaptığı kitlesel zulümdür

İstanbullulara sağladığı hizmetlerden ziyade aldığı kararlar ve bir türlü dönemediği tatilleriyle gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son olarak 50 gazeteciyi belediyeden kapı dışarı etmesine tepkiler dinmiyor.

İBB Medya A.Ş'de görevli 50 gazetecinin 'iş akdiniz feshedildi' denilerek işsiz bırakılmasının ardından Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de konuyla ilgili açıklama yaptı.

İBB’nin yaptığı kitlesel zulümdür

Yaşananları şiddetle kınayan UMED'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşı UMED olarak demokratik tüm haklarımızı kullanacağız, sonuna kadar arkadaşlarımızın yanında duracağız.

Bodrum’dan talimat vererek İstanbul’daki emekçilerin haklarını çalanlar hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

UMED, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği medya akademi programlarıyla da öne çıkan bir dernek.

Bilinmesini isteriz ki, derneğimizin yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok meslektaşımıza yapılan sadece basit bir işten çıkartma değil, kitlesel zulmetmektir.

Hukukun üstünlüğü ilkesiyle örtüşmeyen bir biçimde, gerçekleştirilen kitlesel zulme karşı bütün sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.