Gündem UMEDden HDPye basın özgürlüğü tepkisi
DİYARBAKIR

UMED’den HDP’ye basın özgürlüğü tepkisi

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), HDP binasının önünde oturma eylemi yapan acılı annenin sesini duyuran basın görevlilerine gösterilen tepkinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan acılı anneyi takip eden gazetecilere bir partili tepki göstererek olay yerinden ayrılmalarını istemişti.
HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan acılı anneyi takip eden gazetecilere bir partili tepki göstererek olay yerinden ayrılmalarını istemişti.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), işini yapan basın görevlilerine HDP yetkililerinin tepki göstermesine ilişkin açıklama yaptı.

Basın özgürlüğü engellenemez

Basın görevlilerinin, halkı bilgilendirmek, gerçeği göstermek ve vicdanın sesi olmak için çalıştıkları belirtilen açıklamada, “HDP önünde oturma eylemi başlatan acılı annenin sesi olan, toplumu bilgilendiren, gerçeği gösteren basın görevlilerine HDP'lilerin sergiledikleri tavrı kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğü engellenemez” ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır’da 70 yaşındaki H. A, 21 yaşındaki oğlu için HDP il Başkanlığı’nın camını kırıp bina önünde oturma eylemine başlamıştı. Oğlunun en son o binaya girdiğini ve bir daha haber alamadığını belirten acılı anne, oğlu gelen kadar oturma eylemi yapacağını açıklamıştı.

HDP İl Başkanlığı’ndan bir partili ise acılı annenin sesini duyuran gazetecilere tepki göstererek, oradan ayrılmalarını istemişti.

70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

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