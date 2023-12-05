Son dönemde art arda istifalarla sarsılan İYİ Parti'de bu kez de kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın kasadaki paranın eksi 16 milyonda olduğu iddiasıyla Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddia edildi. Akşener'in 'ispat etsin' çıkışı üzerine 'Savcılığa gideceğim' diyen Dikbayır, ihraç talebiyle disipline yollandı.
Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi.
"Milletvekillerinden bir milyon TL istendi"
Akşener ailesini zora sokacak sözler: 7-8 poşetle 200'er bin TL para dağıttı
Dikbayır, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında, Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.