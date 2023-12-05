|
Gündem

Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

Kayıp 132 milyon lira iddialarıyla gündemi sarsan ve Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği öne sürülen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:01 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 18:11 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Ümit Dikbayır
Ümit Dikbayır

Son dönemde art arda istifalarla sarsılan İYİ Parti'de bu kez de kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın kasadaki paranın eksi 16 milyonda olduğu iddiasıyla Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddia edildi. Akşener'in 'ispat etsin' çıkışı üzerine 'Savcılığa gideceğim' diyen Dikbayır, ihraç talebiyle disipline yollandı.

Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi.

İYİ Partili Dikbayır'dan Akşener ve sağ kolu için çarpıcı sözler: FETÖ taktiği uyguluyorlar
İYİ Partili Dikbayır'dan Akşener ve sağ kolu için çarpıcı sözler: FETÖ taktiği uyguluyorlar

İstifalarla çalkalanan İYİ Parti'de, son olarak kayıp 132 milyon lira krizi patlak verdi. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır üzerinden ortaya atılan iddialar, partiyi daha da karıştırdı. Dikbayır, katıldığı canlı yayında, partide yaşanan skandalları bir bir ifşa etti. Meral Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar'ın, danışmanına ajanlık teklif ettiğini belirten Dikbayır, "Aracıma takip cihazı koymak istediler" dedi. Birçok itirafta bulunan Dikbayır sözlerinin devamında, "Meral Akşener'e FETÖ'cü diyemem ama partide yapılanlara baktığınız zaman FETÖ taktikleri uygulandığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Milletvekillerinden bir milyon TL istendi"

İYİ Parti'de kongrenin ardından milletvekillerinden 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi paraların istendiğini söyleyen Ümit Dikbayır,
"Bu durum bazı milletvekillerinin, 'Partinin parası mı yok, bizden para istendi?' diye sormalarına ve eleştirmelerine neden oldu. Bana soran milletvekilleri oldu. Kendilerine, '132 milyon lira civarında parayla devrettik. 10 Ocak 2024'de partiler devlet yardımı alacak. Bıraktığım para o tarihe kadar rahat rahat yeter' dedim. Yerime gelen arkadaşımız, "Kasamız eksi 16 milyon lirada" deyince, 'Vay efendim bu parayı Genel Başkan yedi' anlamı çıkarmaya çalıştılar. Genel Başkan'a bunu böyle intikal ettirmişler. Genel Başkan Yardımcısı aslında 'Kasamız 16 milyon eksi veriyor. Aslında 10 Ocak tarihine göre 16 milyon eksi veriyor' demek istiyor. Yani o tarihe kadar para yetmez demek istiyor. Bu da yanlış. Partiye bıraktığım para o tarihe kadar rahat yeter. Yerime mali işlere bakan kişi, neden öyle söyledi? Çalışanlara zam yapmamak için. Böyle şeyler olur mu? Vallahi, billahi çalışanlara zam yapmamak için kasamızda para olmadığı söylendi. Her şey ortada ama Genel Başkan'a gerçekdışı bilgiler veriliyor"
açıklamasını yapmıştı.

Akşener ailesini zora sokacak sözler: 7-8 poşetle 200'er bin TL para dağıttı

Dikbayır, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında, Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

"Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor"
diyen Dikbayır,
"Seçim bitti, Fatih Akşener kendi ekibine 7-8 poşetle 200'er bin TL para dağıttı"
iddiasında bulunmuştu.



#Ümit Dikbayır
#İYİ Parti
#Meral Akşener
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye 5 aylık enflasyon zam yeniden şekillendi! TÜİK açıklaması sonrası SSK - Bağ-Kur'luya en düşük...