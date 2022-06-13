Ümit Özdağ mültecileri Nemrut gibi ateşe atacakmış

Sığınmacı karşıtı çıkışlarıyla adından söz ettiren ve mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığını itiraf eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Özdağ'ın paylaştığı videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcısının Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istemesine vurgu yapıldı. Videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ümit Özdağ'dan Gustavo'yu göndermek için yardım istediği, Özdağ'ın ise yanıt olarak mancınık sistemi yapıldıktan sonra Gustavo'yu ülkesine gönderebileceğini söylediği görüldü. Ümit Özdağ söz konusu animasyon videoyu şu sözlerle paylaştı:

"Günaydın Türkiye. Güveniniz için teşekkürler ve güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi"

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Günaydın Türkiye. Güveniniz için https://t.co/ecsvkqKKfk güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi pic.twitter.com/Ykd1ULfX9Q — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 13, 2022

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELDİ

Özdağ'ın bu paylaşımına Fenerbahçe kulübünden ve pek çok sosyal medya kullanıcısından tepki geldi. Mültecileri mancınıkla ülkesine göndereceğini söyleyen Özdağ, Fenerbahçe'den gelen tepkiler üzerine şu mesajı paylaştı:

"Fenerbahçe alıntıladığım, 2 gün önce yayınlanan bu komik animasyon İle ilgili açıklama yapmış. Doğrusu şaşırdım. Burada önemli olan Türk halkının sığınmacıları “Gönderme” konusunda kime güven duyduğudur. Benim açıklamamda futbol/futbolcu ile ilgili tek ifade yok. Gülümsemeyi unutmayın."

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Öte yandan Özdağ'ın tepki çeken paylaşımını alıntılayan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan paylaşımına şu notu düştü:

Mancınığı görünce aklıma Hz. İbrahim'i mancınık ile ateşe atan Nemrut geldi. Bir sinek yüzünden ölen, Urfalı bir hocanın deyimiyle "Gavat Nemrut."

Mancınığı görünce aklıma Hz. İbrahim'i mancınık ile ateşe atan Nemrut geldi. Bir sinek yüzünden ölen, Urfalı bir hocanın deyimiyle "Gavat Nemrut." https://t.co/GTp2IBpusg — ismail kılıçarslan (@kilicarslan_is) June 13, 2022