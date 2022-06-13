Gündem Ümit Özdağ mültecileri Nemrut gibi ateşe atacakmış
POLİTİKA

Ümit Özdağ mültecileri Nemrut gibi ateşe atacakmış

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar ile ilgili tepki çeken bir çıkışa daha imza attı. Daha önce mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığı ortaya çıkan Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı animasyon video ile şimdi de mültecileri mancınıkla ülkesine göndereceğini söyledi. Özdağ'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ mültecileri Nemrut gibi ateşe atacakmış
Ümit Özdağ

Sığınmacı karşıtı çıkışlarıyla adından söz ettiren ve mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığını itiraf eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Özdağ'ın paylaştığı videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcısının Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istemesine vurgu yapıldı. Videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ümit Özdağ'dan Gustavo'yu göndermek için yardım istediği, Özdağ'ın ise yanıt olarak mancınık sistemi yapıldıktan sonra Gustavo'yu ülkesine gönderebileceğini söylediği görüldü. Ümit Özdağ söz konusu animasyon videoyu şu sözlerle paylaştı:

"Günaydın Türkiye. Güveniniz için teşekkürler ve güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi"

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELDİ

Özdağ'ın bu paylaşımına Fenerbahçe kulübünden ve pek çok sosyal medya kullanıcısından tepki geldi. Mültecileri mancınıkla ülkesine göndereceğini söyleyen Özdağ, Fenerbahçe'den gelen tepkiler üzerine şu mesajı paylaştı:

"Fenerbahçe alıntıladığım, 2 gün önce yayınlanan bu komik animasyon İle ilgili açıklama yapmış. Doğrusu şaşırdım. Burada önemli olan Türk halkının sığınmacıları “Gönderme” konusunda kime güven duyduğudur. Benim açıklamamda futbol/futbolcu ile ilgili tek ifade yok. Gülümsemeyi unutmayın."

Öte yandan Özdağ'ın tepki çeken paylaşımını alıntılayan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan paylaşımına şu notu düştü:

Mancınığı görünce aklıma Hz. İbrahim'i mancınık ile ateşe atan Nemrut geldi. Bir sinek yüzünden ölen, Urfalı bir hocanın deyimiyle "Gavat Nemrut."

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