Ümit Özdağ ve Gültekin Uysal arasında 'sığınmacı düşmanlığı' yarışı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Afgan ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı iddiası üzerine bir paylaşımda bulundu.

Özdağ, Uysal'a eleştirilerde bulunarak "DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Afgan ev sahibi, 'Afganistan’dan akrabam gelecek' diyerek evden çıkartmış. Konu ile ilgilenmezsen, Afgan’dan ev kiralarsan çıkarırlar. Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

GÜLTEKİN UYSAL'DAN YANIT GECİKMEDİ

Özdağ'ın paylaşımının ardından Uysal'dan yanıt gecikmedi. Göç Politikaları Başkanlığı'nın Türk siyasetinde ilk kez Demokrat Parti tarafından oluşturulduğunu söyleyen Uysal, sığınmacıların gönderilmesi gerektiğini pek çok kez ifade ettiklerini söyleyerek şu açıklamayı paylaştı:

"Umarım sahte kabadayılık için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almamışsınızdır! Öncelikle ‘bir darbecinin çocuğu’ olarak Demokrat Parti’nin çocukken sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum. Ayrıca sizin partinizi peydahlayanlar olmadan ‘Suriyeli sığınmacılar / geçici koruma statüsündekiler’ meselesinde DP olarak Türk siyasetinde ilk defa bir ‘Göç Politikaları Başkanlığı’nı oluşturduğumuzu ve bu mesele ile ilgili yine ilk defa siyasi / toplumsal farkındalığı artırmak için faaliyet yürüten Sayın İlay Aksoy’un ilgili genel başkan yardımcısı olduğunu en iyi siz bilirsiniz!

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Türk vatandaşlığı satılamaz.

Şam rejimi ile diplomatik görüşmelere başlanmalı.

AKP’nin yanlış üstü Suriye politikasının bir ‘PKK devletinin’ kurulmasına imkan verdiğini ve yüzyıllardır sıcak denizlere inme hayali olan Rusya’nın Suriye’de kalıcı / komşu bir güç haline geldiğini

Her geçen saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl Suriyeli sığınmacılar sorununun demografide, ekonomide, toplumsal ve siyasi hayatta derin ve geri döndürülemez sonuçlar ürettiği gerçeğinden hareketle Suriyelilerin Suriye’ye entegre edilmesi için acil politika değişikliğine gidilmesi gerektiğini hem şahsi hem kurumsal olarak ifade ettik.

Tüm bu söz, politika ve faaliyetlerimiz ortadayken sataşmanızı anlıyorum. Son olarak sizin yerinizde olsan DP mevzu bahsi olunca boynumu büker mahcubiyet içerisinde, sessizce kenarda görmesinler diye otururum"

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Sn. Ümit Özdağ'a cevabımdır;@umitozdag https://t.co/O2RNpgyTUc pic.twitter.com/BY9WsctKRI — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) September 1, 2022

"SİYASET SENİ TERBİYESİZ YAPMIŞ"

Ümit Özdağ, Gültekin Uysal'ın bu paylaşımına ise şöyle cevap verdi:

"Gültekin benim yüksek lisans Öğrencim olarak başarılı değil ancak hiç olmazsa Nur talebesi sahte terbiyesi arkasına sığınan vasat bir çocuktun. Görüyorum ki siyaset seni terbiyesiz yapmış."