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POLİTİKA

Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk parti kuruyor: Bizle hareket eden vekil arkadaşlarımız var

İYİ Parti’den ayrılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yeni parti için hazırlıklarını sürdürüyor. Kurucular Kurulu’nun yarısını oluşturduklarını ve parti binası aradıklarını belirten Koncuk, Ümit Özdağ ve bazı milletvekillerinin de kendisiyle hareket ettiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Ümit Özdağ (solda) ve İsmail Koncuk (sağda)
Ümit Özdağ (solda) ve İsmail Koncuk (sağda)

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç edildiği gün partiden istifasını açıklayan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yeni parti çalışmalarına ilişkin CNN Türk’e açıklamalarda bulundu.

Yakın zamandan milletin huzuruna çıkacaklarını belirten Koncuk, Kurucular Kurulu’nun yarısını oluşturduklarını ve parti binası için arayış içinde olduklarını söyledi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti
GÜNDEM
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti

Muhaliflerle parti kuracak
GÜNDEM
Muhaliflerle parti kuracak

"Partide kimler olacak?" sorusuna yanıt veren Koncuk, "Atatürkçü, vatansever ve milliyetçi arkadaşlarla yola çıkıyoruz" dedi. Koncuk, Ümit Özdağ dahil birçok milletvekilinin kendisiyle hareket ettiğini aktardı.

"Millet İttifakı HDP ile 'dostlar grubu' oluşturdu"

İYİ Parti’yi bölmeye çalıştıklarına yönelik söylemlere de yanıt veren Koncuk, "Millet İttifakı'nda açık resmi bir birliktelik olmasa bile HDP ile bir dostlar grubu oluşturma gayretinde üzülerek görüyorum. Biz İYİ Parti'ye karşı kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Uzlaşamadık, güvensizlik oluştu aramızda. Güvenmediğimiz siyasi yapı içinde bulunmayı doğru bulmadım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’den istifa eden Koncuk: Akşener ve ekibi seçimleri kazanmak için PKK talebine bile evet der
OYNAT 02:14
İYİ Parti’den istifa eden Koncuk: Akşener ve ekibi seçimleri kazanmak için PKK talebine bile evet der
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Basın toplantısında Meral Akşener ve İYİ Parti yöneticilerine sert sözlerle yüklenen Koncuk, “İYİ Parti'yi yönetenlerin maalesef her kalıba girmek gibi hastalığı, arızası vardır. İktidar olmak için her yolu mübah olarak gören anlayış şu an İYİ Parti'yi yönetiyor. Demek ki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için siz PKK talebine evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.


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