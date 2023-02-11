Ümit Özdağ'a iftira suçundan soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı. Özdağ, dün sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" demişti.
Haber Merkezi
19:02 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.
Özdağ, dün sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "M
avi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor
" demişti. Şanlıurfa Valiliği olayı araştırarak basın açıklaması yaptı. 'Suriyeli hırsız' olarak öne sürülen şahsın aslında Şanlıurfa-Akçakaleli bir deprem gönüllüsü olduğunu ortaya koyan açıklamanın ardından Özdağ, paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.
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