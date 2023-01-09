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POLİTİKA

Ümit Özdağ'dan ilginç paylaşım: Zafer Partisi'ne üye olana cilt bakımı hediye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Özdağ, güzellik salonu bulunan bir kadından Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı sözü aldı. Özdağ, " e-Devletten Zafer Partisi üyesi olduğunuzu gösterip, indirimli hizmet alabilirsiniz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağdan ilginç paylaşım: Zafer Partisine üye olana cilt bakımı hediye
Ümit Özdağ, Zafer Partisi'ne üye olan kadınlara cilt bakımı sözü verdi.

Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

ÖZDAĞ'DAN İLGİNÇ SEÇİM KAMPANYASI

Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Özdağ, bir güzellik merkezine gitti. Özdağ, Gaziosmanpaşa'da güzellik salonu bulunan Dilek isimli bir kadından Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı sözü aldı.

ZAFER PARTİSİ'NE ÜYE OLANA CİLT BAKIMI HEDİYE

Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Gaziosmanpaşa'da harika bir güzellik salonu açan Dilek Hanım, Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı ve Zafer Partisi üyesi kadınlara sürpriz indirimler yapacağının sözünü verdi. e-Devletten Zafer Partisi üyesi olduğunuzu gösterip, indirimli hizmet alabilirsiniz."

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