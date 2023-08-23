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Ümit Özdağ'ın 'Bana emekli Albay gönderdi' diyerek paylaştığı fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ortaya çıktı

Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha sığınmacıları hedef gösterdi. Ümit Özdağ, "Bana emekli Jandarma Albay gönderdi" diyerek bir fotoğraf paylaştı. Sığınmacıların yer aldığı fotoğrafın Türkiye'de çekildiğini öne süren Özdağ'ın algı oyunu çok geçmeden bozuldu. Söz konusu fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ve iki yıl önce Gazete Pencere isimli internet sitesinde paylaşıldığı ortaya çıktı.

11:41 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağʼın “Bana emekli bir Jandarma Albay gönderdi” diyerek paylaştığı fotoğrafın çekildiği yerin Türkiye değil Afganistan olduğu ortaya çıktı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağʼın “Bana emekli bir Jandarma Albay gönderdi” diyerek paylaştığı fotoğrafın çekildiği yerin Türkiye değil Afganistan olduğu ortaya çıktı.

Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından "Bana emekli Jandarma Albay gönderdi" diyerek bir fotoğraf paylaştı.

Özdağ 'Bana emekli bir Jandarma Albay gönderdi' diyerek paylaştı

Fotoğrafın Türkiye'de çekildiğini ileri süren Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emekli bir jandarma albayın bana ilettiği fotoğrafı ve notu paylaşıyorum: ”Sırt çantaları yok… Yedek giysileri yok… Ellerinde bir şişe su yok… Aralarında şişman yok… Kadın, yaşlı, çoluk çocuk yok… Tamamı genç erkekler… 3 bin km öteden değil de 5 dakikalık yoldan gelmiş gibiler… Hiç birinde yorgunluk belirtisi yok… Asker nizamında yürüyorlar… Endişeli ya da üzgün değiller… Hepsi neşeli ve özgüvenli… Her şeye benziyorlar ama sığınmacıya asla! Nasıl bir plan kurdular çıkar kokusu ancak; Çok büyük bir ihanete uğradığımız çok açık.” Vatanımızı ve ailemizi savunacağız."

Fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ortaya çıktı

Özdağ'ın Türkiye'de çekildiğini iddia ettiği fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ve iki yıl önce Gazete Pencere internet sitesinde paylaşıldığı ortaya çıktı. Özdağ, gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen paylaşımını kaldırmadı.



#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
#Afganistan
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