Ümit Özdağ'ın 'Bana emekli Albay gönderdi' diyerek paylaştığı fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ortaya çıktı

"Emekli bir jandarma albayın bana ilettiği fotoğrafı ve notu paylaşıyorum: ”Sırt çantaları yok… Yedek giysileri yok… Ellerinde bir şişe su yok… Aralarında şişman yok… Kadın, yaşlı, çoluk çocuk yok… Tamamı genç erkekler… 3 bin km öteden değil de 5 dakikalık yoldan gelmiş gibiler… Hiç birinde yorgunluk belirtisi yok… Asker nizamında yürüyorlar… Endişeli ya da üzgün değiller… Hepsi neşeli ve özgüvenli… Her şeye benziyorlar ama sığınmacıya asla! Nasıl bir plan kurdular çıkar kokusu ancak; Çok büyük bir ihanete uğradığımız çok açık.” Vatanımızı ve ailemizi savunacağız."