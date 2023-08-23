Ümit Özdağ'ın 'Bana emekli Albay gönderdi' diyerek paylaştığı fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağʼın “Bana emekli bir Jandarma Albay gönderdi” diyerek paylaştığı fotoğrafın çekildiği yerin Türkiye değil Afganistan olduğu ortaya çıktı.
Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından "Bana emekli Jandarma Albay gönderdi" diyerek bir fotoğraf paylaştı.
Özdağ 'Bana emekli bir Jandarma Albay gönderdi' diyerek paylaştı
Fotoğrafın Türkiye'de çekildiğini ileri süren Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ortaya çıktı
Özdağ'ın Türkiye'de çekildiğini iddia ettiği fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ve iki yıl önce Gazete Pencere internet sitesinde paylaşıldığı ortaya çıktı. Özdağ, gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen paylaşımını kaldırmadı.