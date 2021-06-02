Gündem Ümit Özdağın FETÖcü iddiasında bulunduğu İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkında takipsizlik
POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü iddiasında bulunduğu İYİ Parti'li Buğra Kavuncu hakkında takipsizlik

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" iddiaları sonrası başlatılan soruşturmada, Kavuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kavuncu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağın FETÖcü iddiasında bulunduğu İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkında takipsizlik
Buğra Kavuncu

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ üyesi olduğu, FETÖ'nün yurt dışındaki kuruluşlarından KATİAD'da başkan yardımcılığı yaptığını öne sürmüştü.

Gerekçe: Somut delil bulunamadı

Bu gelişmenin ardından Kavuncu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili somut deliller bulunmaması gerekçesiyle Kavuncu'nun kovuşturulmasına gerek olmadığına karar verdi.

  • Gelişmeyi, Kavuncu "Hukuki süreç neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi!" diyerek duyurdu.

Buğra Kavuncu’nun FETÖ soruşturmasında Ümit Özdağ’ın bilgisine başvuruldu
GÜNDEM
Buğra Kavuncu’nun FETÖ soruşturmasında Ümit Özdağ’ın bilgisine başvuruldu

Ümit Özdağ: Yaşananlar FETÖ iltisaklılarının partiye getirilmesine müsaade etmeyişimizin sonucudur
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Ümit Özdağ: Yaşananlar FETÖ iltisaklılarının partiye getirilmesine müsaade etmeyişimizin sonucudur
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ soruşturması kapsamında Ümit Özdağ İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bilgi verdi. Özdağ adliye önünde yaptığı açıklamada FETÖ ile mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, 'Bugünkü yaşananlar, paraşütle FETÖ iltisaklılarının partiye getirilmesine müsaade etmeyişimizin sonucudur.' diye konuştu.

Ümit Özdağ: İYİ Parti'den FETÖ iltisaklı unsurları tercih ettikleri için istifa ettim
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Ümit Özdağ: İYİ Parti'den FETÖ iltisaklı unsurları tercih ettikleri için istifa ettim
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Habertürk canlı yayınında İYİ Parti'den istifa etme nedenini açıkladı. Partisinin FETÖ iltisaklı unsurları tercih eden ve ön plana çıkaran bir partiye dönüştüğünü ifade eden Özdağ, 'Bu şartlar benim İYİ Parti'de siyaset yapmamı imkansız hale getirdi' dedi.
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