Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü iddiasında bulunduğu İYİ Parti'li Buğra Kavuncu hakkında takipsizlik
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" iddiaları sonrası başlatılan soruşturmada, Kavuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kavuncu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ üyesi olduğu, FETÖ'nün yurt dışındaki kuruluşlarından KATİAD'da başkan yardımcılığı yaptığını öne sürmüştü.
Gerekçe: Somut delil bulunamadı
Bu gelişmenin ardından Kavuncu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili somut deliller bulunmaması gerekçesiyle Kavuncu'nun kovuşturulmasına gerek olmadığına karar verdi.
Gelişmeyi, Kavuncu "Hukuki süreç neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi!" diyerek duyurdu.