İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları yalanladı: Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim

İYİ Partili Kavuncu'dan "Kazakistan'da yönetici olduğunuz derneğin FETÖ'den kapatıldığını biliyor musunuz?" sorusuna cevap: Takip etmedim bilmiyorum

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında ortaya attığı FETÖ'cü iddiaları ile ilgili konuştu. CNNTürk canlı yayınına bağlanan Kavuncu, kendisine yöneltilen 'Kazakistan'da yöneticilik yaptığınız derneğin daha sonra terör örgütü FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatıldığını biliyor musunuz?' sorusuna cevaben, 'Hayır bilmiyorum takip etmedim. Ben ayrıldıktan sonra ne olduğu ile ilgili bilgim yok' ifadelerini kullandı.