Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları yalanladı Ümit Özdağı mahkemeye vereceğim
POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın iddiaları: Buğra Kavuncu FETÖ'cü mü?

İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları yalanladı: Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, bu akşam CNNTürk'te yayınlanan programda İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını öne sürdü. Gündeme oturan iddia sonrası Buğra Kavuncu telefonla canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları yalanladı. Derneğin FETÖ ile ilgisinden haberdar olmadığını söyleyen Kavuncu, Özdağ'ı mahkemeye vereceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Buğra Kavuncu
Buğra Kavuncu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında ortaya attığı "FETÖ'cü" iddiaları ile ilgili konuştu.

"Tabi ki mahkemeye vereceğim"

CNNTürk canlı yayınına bağlanan Kavuncu, kendisine yöneltilen "Ümit Özdağ'ı mahkemeye mi vereceksiniz?" sorusuna "Tabi ki mahkemeye vereceğim" şeklinde yanıt verdi.

"Parti tüzüğünün verdiği tüm yetkiyi kullanacağım"

  • Moderatör Ahmet Hakan'ın söz konusu iddiayı dile getiren Ümit Özdağ'ın 'İYİ Parti'nin kurucularından olduğunu' hatırlatması ve bu durumun tuhaf olup olmayacağını sorması üzerine "Çok tuhaf" diyen Kavuncu, "Ben siyasette yeniyim. Siyasette ayak oyunları, iftiralarla nasıl mücadele edilir bilmiyorum" ifadelerini kullandı ve Özdağ'a karşı parti tüzüğünün verdiği tüm yetkiyi kullanarak hareket edeceğini belirtti.

İYİ Partili Kavuncu'dan
OYNAT 00:56
İYİ Partili Kavuncu'dan "Kazakistan'da yönetici olduğunuz derneğin FETÖ'den kapatıldığını biliyor musunuz?" sorusuna cevap: Takip etmedim bilmiyorum
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında ortaya attığı FETÖ'cü iddiaları ile ilgili konuştu. CNNTürk canlı yayınına bağlanan Kavuncu, kendisine yöneltilen 'Kazakistan'da yöneticilik yaptığınız derneğin daha sonra terör örgütü FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatıldığını biliyor musunuz?' sorusuna cevaben, 'Hayır bilmiyorum takip etmedim. Ben ayrıldıktan sonra ne olduğu ile ilgili bilgim yok' ifadelerini kullandı.

"Benim dönemimde en ufak ibare yoktu"

  • Buğra Kavuncu ayrıca Kazakistan'daki bahse konu derneğin kendisinin döneminde FETÖ'cü olduğuna dair en ufak bir ibare olmadığını iddia etti.
Abone Ol Google News
12 sır toplantı

12 sır toplantı

​BAE ve Fransa'dan Türkiye'ye karşı gizli ittifak.
Ümit Özdağımahkemeye vereceğim

Ümit Özdağ'ı
mahkemeye vereceğim

​İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları yalanladı.
Topyekun bir eğitim reformu gerek

Topyekun bir eğitim reformu gerek

​Eğitim, öğretim ve kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık.
Fitre ve kurban derileri PKK’ya

Fitre ve kurban derileri PKK’ya

​HDP'liler terör örgütüne akıtmış.
Atina yeni provokasyon peşinde

Atina yeni provokasyon peşinde

​Oruç Reis yine dengeleri bozdu.
Ayağının tozuyla<br>PKK'ya heyet yolladı

Ayağının tozuyla
PKK'ya heyet yolladı

​Bakan Çavuşoğlu'ndan fırça yemişti.

78 yerleşim<br>yeri kurtarıldı

78 yerleşim
yeri kurtarıldı

​Hedefte Dağlık Karabağ'ın başkenti statüsündeki Hankendi var.

Rakamlar güncellendi

Rakamlar güncellendi

Türkiye'nin bugünkü koronavirüs tablosu yenilendi.
Trump'ın Sudan ile pazarlığı

Trump'ın Sudan ile pazarlığı

Tazminat ödediklerinde listeden çıkaracağız.
Galatasaray <br>son dakikada yıkıldı

Galatasaray
son dakikada yıkıldı

Aslan, 45 dakika 10 kişi oynadığı mücadeleyi son dakikada kaybetti.
Zorlu geçecek

Zorlu geçecek

​​Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama.
57 ile yağış uyarısı

57 ile yağış uyarısı

Meteoroloji yarın için son tahminlerini açıkladı.
Akıncı değil Mankurt

Akıncı değil Mankurt

Kıbrıs'ta Türk nüfusu nasıl yüzde 68'den yüzde 18'e düştü?
11 hakim ve savcı ihraç edildi

11 hakim ve savcı ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararını verdi.
Canlı yayında<br> saldırı anı

Canlı yayında
saldırı anı

Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.