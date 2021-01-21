Ümit Özdağ’ın ihracının iptaline ilişkin mahkeme kararının gerekçesi: Tüzüğe aykırı bir usul izlendi
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracının iptaline ilişkin mahkeme kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, Özdağ hakkındaki disiplin soruşturmasında tüzüğe aykırı bir usul izlendiği ifade edildi. Özdağ'ın disipline sevk gerekçesi ile hakkındaki soruşturma sebeplerinin farklı olmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında “FETÖ’cü” ithamında bulunmasının ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu’nun kararıyla partiden ihraç edilmişti. Bunun üzerine Özdağ, ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğunu gerekçe göstererek Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.
13 Ocak’ta kararını açıklayan Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin kararı iptal etmişti. Mahkeme, Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracını iptal etmesine yönelik kararının gerekçesini açıkladı.
“Disipline sevki il başkanları isteyemez”
Gerekçeli kararda, Özdağ hakkında partisi tarafından başlatılan disiplin soruşturmasında, tüzüğü aykırı bir usul izlendiği belirtildi.
Tüzüğe göre, partililerin disipline sevk edilmesini isteyecekler arasında il başkanları bulunmuyor. Gerekçeli kararda, Özdağ hakkındaki disiplin sürecinin bazı il başkanlarının talebi üzerine başlatıldığı ifade edildi.
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“Sevk gerekçesi ve soruşturma sebepleri farklı”
Disipline sevk dilekçesinde il başkanlarının töhmet altında bırakıldığına yer verilmesine rağmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a yönelik ifadeleri için de Özdağ'dan savunma istendiği aktarıldı.
Mahkeme, "Davacı Ümit Özdağ'ın disipline sevk gerekçesi ile hakkındaki soruşturma sebeplerinin farklı olması, hukuka aykırı kabul edilmiştir" ifadesi ile ihracın iptaline yönelik karar aldı.