Ümit Özdağ'ın 'telefonla vatandaşlık veriliyor' iddiasına yanıt: Hayal ürünüdür İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “telefonla vatandaşlık" verildiği iddiasına yanıt verildi. İddiayı “hayal ürünü” olarak nitelendiren Müdürlük, “Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

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