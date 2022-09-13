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ANKARA

Ümit Özdağ'ın 'telefonla vatandaşlık veriliyor' iddiasına yanıt: Hayal ürünüdür

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “telefonla vatandaşlık" verildiği iddiasına yanıt verildi. İddiayı “hayal ürünü” olarak nitelendiren Müdürlük, “Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağın telefonla vatandaşlık veriliyor iddiasına yanıt: Hayal ürünüdür
Arşiv - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ son olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Suriyelilere telefonla vatandaşlık veriliyor" yalanını ortaya attı.

Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Konuya ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür" açıklaması yaptı.

KONUYA İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "telefonla vatandaşlık" verildiği iddiasına yanıt verildi.

  • İddiayı "hayal ürünü" olarak nitelendiren Müdürlük, "Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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