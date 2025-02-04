Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi, mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi.
Türkiye'de göçmen karşıtlığı, ırkçı provokasyon denilince akla gelen ilk isim olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 gündür tutuklu.
Özdağ, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış, hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Dosyasına gizlilik kararı getirildi
Özdağ, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti: “Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir.”
21 Ocak’ta tutuklanan Özdağ, Marmara Cezaevine gönderildi.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından serbest bırakılan Özdağ’ın dosyası gizli tutuluyor. Ancak tutuklanmasına gerekçe gösterilen dosyanın terör savcılığına gönderildiği ve tutuklama kararının "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu nedeniyle verildiği belirtildi.
Tutukluluğuna itiraza red
Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu, Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna itiraz ettiklerini açıklamıştı. Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildiği ve 'tutukluluğun devamına' karar verildiği öğrenildi.
Zafer Partisi’nin siyaset arenasına çıktığı ilk andan itibaren Türkiye'de yaşayan mülteciler üzerinden sokakları hareketlendirme ve infial yaratarak siyasi rant elde etmeye odaklandığı biliniyor.
Zafer Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Güngör ve Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir de gözaltına alınmıştı.