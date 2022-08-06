Ümit Özdağ'ın "Valilikten 8 milyon TL Suriye’ye aktarıldı" iddiasına peş peşe yalanlama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İdlib’te yıl sonuna kadar 100 bin 603 briket ev yapılacağına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Özdağ, valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendiğini öne sürerek, “ Ordu Valiliği, Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib’e yollayıp orada besleyecekler” dedi.

OYNAT 00:21 Ümit Özdağ'dan ırkçı sözler: Suriyeliler dönsün Türkmen kardeşlerimiz burada kalabilir Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Kilis'te bir esnaf ile gerçekleştirdiği sohbet esnasında ırkçı söylemlerde bulunması büyük tepki topladı. Esnafa 'Nerelisin sen?' sorusunu yönelten Özdağ, 'Suriyeliyim, Türkmenim' cevabını alması üzerine, 'Ha sen Türkmensin, bizdensin. Sende sorun yok. Suriyeliler dönsün, Türkmen kardeşlerimizden isteyenler burada kalabilir.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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ÇATAKLI: BİR DELİYİ BAŞIMIZA SALDILAR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Özdağ'ın yalanına tepki göstererek "Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah’tan.

Ümit Özdağ’ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı."

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GÜNDEM Suriyelilerin bir vatandaşı dövdüğünü iddia eden Ümit Özdağ gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı

"ZAVALLI"

Daha sonra Özdağ'ın yeni paylaşımına cevap veren Çataklı "Vatansever bürokratların senin için tespitleri var. Önce bir yalan atar, sonra o yalana herkesten çok inanır, gerçekten oluyor zanneder diyorlar. Zavallı!" ifadelerini kulandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise bu konuda bir basın açıklaması yayınladı.

Vali Sonel’in açıklaması şöyle;

“Siyasi bir partinin Genel Başkanı bugün; “Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı.” yalanını ortaya atmıştır.

Bu iddia tamamiyle gerçek dışı ve provakasyon amaçlıdır.

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Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur.

Hayırsever vatandaşların STK’lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, ilimizdeki STK’lar ve hayırsever iş insanlarımız 2020 yılında 35 briket ev yapımı için toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur. “