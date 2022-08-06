Gündem Ümit Özdağın "Valilikten 8 milyon TL Suriyeye aktarıldı" iddiasına peş peşe yalanlama
POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın "Valilikten 8 milyon TL Suriye’ye aktarıldı" iddiasına peş peşe yalanlama

Her fırsatta Suriyelilerle ilgili provokatif açıklamalarda bulunan ve her seferinde yalanlanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddiaları yine elinde patladı. 'Ordu Valiliği, Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı' yalanına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Ordu Valiliği'nden açıklama geldi.

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Ümit Özdağın Valilikten 8 milyon TL Suriye’ye aktarıldı iddiasına peş peşe yalanlama
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İdlib’te yıl sonuna kadar 100 bin 603 briket ev yapılacağına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Özdağ, valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendiğini öne sürerek, “ Ordu Valiliği, Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib’e yollayıp orada besleyecekler” dedi.

Ümit Özdağ'dan ırkçı sözler: Suriyeliler dönsün Türkmen kardeşlerimiz burada kalabilir
OYNAT 00:21
Ümit Özdağ'dan ırkçı sözler: Suriyeliler dönsün Türkmen kardeşlerimiz burada kalabilir
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Kilis'te bir esnaf ile gerçekleştirdiği sohbet esnasında ırkçı söylemlerde bulunması büyük tepki topladı. Esnafa 'Nerelisin sen?' sorusunu yönelten Özdağ, 'Suriyeliyim, Türkmenim' cevabını alması üzerine, 'Ha sen Türkmensin, bizdensin. Sende sorun yok. Suriyeliler dönsün, Türkmen kardeşlerimizden isteyenler burada kalabilir.' şeklinde konuştu.


ÇATAKLI: BİR DELİYİ BAŞIMIZA SALDILAR

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Özdağ'ın yalanına tepki göstererek "Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah’tan.

Ümit Özdağ’ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı."

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"ZAVALLI"

Daha sonra Özdağ'ın yeni paylaşımına cevap veren Çataklı "Vatansever bürokratların senin için tespitleri var. Önce bir yalan atar, sonra o yalana herkesten çok inanır, gerçekten oluyor zanneder diyorlar. Zavallı!" ifadelerini kulandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise bu konuda bir basın açıklaması yayınladı.

Vali Sonel’in açıklaması şöyle;

“Siyasi bir partinin Genel Başkanı bugün; “Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı.” yalanını ortaya atmıştır.

Bu iddia tamamiyle gerçek dışı ve provakasyon amaçlıdır.

Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur.

Hayırsever vatandaşların STK’lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, ilimizdeki STK’lar ve hayırsever iş insanlarımız 2020 yılında 35 briket ev yapımı için toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur. “

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