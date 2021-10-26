Gündem Ümitcan Uygunu taksici yalanladı
ANKARA

Ümitcan Uygun’u taksici yalanladı

Ankara Başsavcılığı, 3 Ağustos’ta evinde ölü bulunan Hankulu’nun şüpheli ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamış ve Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
Ümitcan Uygun’u taksici yalanladı
Ümitcan Uygun

Ankara Başsavcılığı, 3 Ağustos’ta evinde ölü bulunan Hankulu’nun şüpheli ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamış ve Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

Esra Hankulu
Esra Hankulu

KENDİSİ ARAMIŞ

İddianamede, Uygun’un, olay günü saat 10.15 sıralarında telefonunun çalması üzerine uyandığını, kendisiyle birlikte Hankulu’nun da uyandığını söylediği anımsatıldı. Uygun’un, arayanın avukatı olduğunu ve “adliyede seni bekliyoruz ifaden var” demesi üzerine Hankulu’na “taksi çağır ben adliyeye gideceğim” dediği belirtilen iddianamede şu tespitler yer aldı: “Ümitcan Uygun’un, Esra Hankulu’nun da kendi telefonundan taksi durağını arayarak taksi istediğini beyan ettiği, ancak ifadesi alınan tanık Şinasi B.’nin taksicilik yaptığını, 10.30 ile 11.00 arasında durağı erkek bir şahsın arayarak taksi istediğini beyan ettiği anlaşılmıştır.

Ümitcan Uygun soruşturmasında flaş gelişme: Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
GÜNDEM
Ümitcan Uygun soruşturmasında flaş gelişme: Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Ümitcan Uygun'un yanındaki kız arkadaşı ölü bulundu: Gözaltına alındı
GÜNDEM
Ümitcan Uygun'un yanındaki kız arkadaşı ölü bulundu: Gözaltına alındı
Larinin gecesi

Larin'in gecesi

​Beşiktaş, Kanadalı oyuncunun golleriyle Galatasaray'ı mağlup etti.
80 kuruşluk yolculuk 314 TLye mal oldu

80 kuruşluk yolculuk
314 TL'ye mal oldu

"Ceza yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi"
Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

​25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımına dair ilk açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.