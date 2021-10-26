Ümitcan Uygun’u taksici yalanladı

Ankara Başsavcılığı, 3 Ağustos’ta evinde ölü bulunan Hankulu’nun şüpheli ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamış ve Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

Esra Hankulu

KENDİSİ ARAMIŞ

İddianamede, Uygun’un, olay günü saat 10.15 sıralarında telefonunun çalması üzerine uyandığını, kendisiyle birlikte Hankulu’nun da uyandığını söylediği anımsatıldı. Uygun’un, arayanın avukatı olduğunu ve “adliyede seni bekliyoruz ifaden var” demesi üzerine Hankulu’na “taksi çağır ben adliyeye gideceğim” dediği belirtilen iddianamede şu tespitler yer aldı: “Ümitcan Uygun’un, Esra Hankulu’nun da kendi telefonundan taksi durağını arayarak taksi istediğini beyan ettiği, ancak ifadesi alınan tanık Şinasi B.’nin taksicilik yaptığını, 10.30 ile 11.00 arasında durağı erkek bir şahsın arayarak taksi istediğini beyan ettiği anlaşılmıştır.

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GÜNDEM Ümitcan Uygun soruşturmasında flaş gelişme: Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu