Tehlikeli bir oyun kuruluyor

ABD’nin Basra Körfezi üzerinden İran’a yönelik askeri baskısı devam ederken, bölgede 1 ay için ikinci kez petrol tankerleri hedef alındı. Panama bandıralı Kokuka Courageous ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı iki petrol tankeri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan Singapur’a doğru yol alırken dün sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı’nda saldırıya uğradı.

İki petrol tankerinin saldırıya uğraması sonucu meydana gelen patlamalar, kıyıdaş ülkeler Umman, İran ve Pakistan tarafında hissedildi. Kimliği belirsiz saldırı sonucu Front Altair ağır hasar gördü ve gemiden alevler yükseldi.

İki petrol tankerinde bulunan 44 mürettebat, İran deniz kuvvetlerince kurtarılarak Jask limanına nakledildi. Japonya’ya petrol türevleri taşıdığı belirtilen iki petrol tankerine yapılan saldırı sırasında Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun İran’ın başkenti Tahran’da temaslarda bulunması, “saldırı bir tehdit mesajı mıydı?” sorusuna sebep oldu. Patlamaların ardından petrol fiyatlarında yüzde 3 yükseliş gözlemlendi.

TORPİDO VE MAYIN ŞÜPHESİ

İlk açıklamalarda gemilerden Front Altair’in bir torpido tarafından hedef alındığı, Kokuka Courageous’un ise manyetik mayın tarafından vurulduğu belirtildi. Associated Press (AP) haber ajansında yer alan habere göre, İngiliz donanması tarafından yürütülen Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, Umman Denizi’nde meydana gelen patlamanın incelendiğini duyurdu. ABD’nin Bahreyn’de bulunan 5’inci Filosu, saldırıya uğradığı tahmin edilen iki tankere yardım için bölgeye kuvvetlerini gönderdi. İran ordusu ise 2 tankerdeki patlamaların gemilerin güvertesinde çıkan yangından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

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KRİTİK GÖRÜŞME SIRASINDA PATLADI

İki petrol tankerine yapılan saldırının Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun İran ziyareti sırasında gerçekleşmesi de dikkat çekti. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi yaptığı açıklamada, Şinzo ve İran Dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüşmesi sırasında gerçekleşen iki petrol gemisine yönelik saldırıdan dolayı endişe duyduklarını ve bunun bölge güvenliğine ve istikrarına zarar verdiğini söyledi.

‘ŞÜPHELİ’ İFADESİ YETERLİ DEĞİL

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, Abe Şinzo’nun Tahran ziyareti sırasında meydana gelen saldırıyı tanımlamak için “şüpheli” ifadesinin dahi yeterli olmayacağını söyledi.

Fuceyra açıklarında tankerlere saldırı

Mayıs ayı içinde BAE’nin Hürmüz Boğazı’nda bulunan Fuceyra limanı açıklarında dört petrol tankeri yine kimliği belirsiz bir saldırının hedefi olmuştu. İkisi Suud, biri BAE biri Norveç malı dört petrol tankerine yönelik saldırıda gemiler hafif hasar görmüştü. Tankerlere saldırıda manyetik mayınların kullanıldığı iddia edilmişti. BAE, Suud ve Norveç’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sundukları raporda ise, saldırının “bir devlet aktörü tarafından gerçekleştirildiği” savunulmuştur. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise saldırıdan İran’ı sorumlu tutan bir açıklama yapmıştı.

Pompeo şaşırtmadı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, beklendiği gibi şüpheli patlamalardan Tahran yönetimini sorumlu tuttu.

Pompeo, “ABD’nin Umman Denizi’nde meydana gelen saldırılar hakkındaki değerlendirmesi, bu saldırıların arkasında İran İslam Cumhuriyeti olduğu yönündedir” ifadelerini kullandı. ABD’nin bu değerlendirmeyi istihbarat bilgileri, kullanılan silahlar, saldırının gerçekleşmesi için gereken operasyon bilgisinin seviyesi gibi pek çok noktaya dayandırarak öne sürdüğünü belirten Pompeo, konuyu BMGK’ye taşıyacaklarını kaydetti.

BAE-SUUD PROVOKASYONU OLABİLİR

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç, Umman Körfezi’nde Japonya’ya yük taşıyan iki petrol tankerine saldırının arkasında ABD-İran arasındaki gerilimin yatışmasını istemeyen Körfez ülkelerinin olabileceğini söyledi. Koç, “Bu saldırı, İran’a yönelik baskıların daha da artırılmasını isteyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın provokatif bir eylemi olabilir. Bu iki ülke ABD-İran arasındaki gerilimin düşmesini istemiyor. Bu iki ülke, Japonya’nın Washington ile Tahran arasındaki tansiyonu düşürmek için üstlendiği girişimi akim bırakmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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