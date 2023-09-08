Ümraniye Belediyesi’nden eğitime dev destek

Ümraniye Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı. İlçeye 2 yeni okul kazandıran Ümraniye Belediyesi, 5 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dolu çanta da hediye etti. Ayrıca okullar açılmadan önce ilçede bulunan okullarda tadilat, boya, bahçe düzenlemesi gibi çalışmalar da tamamlandı.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Ümraniye Belediyesi de ilçedeki tüm okullardaki bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. İlçeye 2 yeni okul kazandıran Ümraniye Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılında 5 bin öğrenciye de içi kırtasiye malzemeleriyle dolu çanta hediye etti. Ayrıca üniversitede okuyan öğrencilere yönelik ‘aile öğrenci yardımı’nı bu yılda devam ettirecek. Şehir dışından üniversite okumaya gelen ve Ümraniye’de ikamet eden öğrencilere de hafta içi her akşam ücretsiz yemek ikramında bulunacak.

Ümraniye’ye 2 yeni okul birden

Ümraniye’de yapımı tamamlanan Necmettin Öztürk İlkokulu ve Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 Eylül’de öğrencilere kapılarını açıyor. 24 derslikli Dudullu Amenetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 24 derslikli Necmettin Öztürk İlkokulu’nda ilk zil pazartesi çalacak.

Yeni okulların yanı sıra ilçedeki tüm okullarda bakım ve onarım çalışmaları Ümraniye Belediyesi ekiplerince yapıldı. Boyası, tadilatı, temizliği ve bahçe düzenlemesi yapılan okullar artık öğrencilerini bekliyor.

5 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dolu çanta hediye

Ümraniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de ilçede kayıtlı ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği başlattı. Ekipler, içinde pastel boyadan yapıştırıcıya, pergelden deftere onlarca kırtasiye malzemesinin bulunduğu çantaları ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim etti. İlk, orta ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yardım sayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarını eksiksiz bir şekilde sürdürmesi amaçlayor. Ayrıca Ümraniye’de ikametgahı olup üniversitede çocuğu okuyan ailelere yönelik de aylık ‘aile öğrenci yardımı’ yapılacak.

Şehir dışından gelen üniversitelilere akşam yemeği

Ümraniye Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ‘Öğrenci Lokantası’ hizmeti bu yılda devam edecek. Şehir dışından üniversite eğitimi için gelip ve Ümraniye Fazlı Aydın Millet Kütüphanesinde derslerini çalışan öğrencilere hafta içi her gün, akşam yemeği verilmeye devam edecek.

Başkan Yıldırım: Öğrencilerimizin her zaman yanındayız

Eğitim ve öğretime verdiği önemi dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “İlçemize iki 2 yeni okul daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımı tamamlanan Dudullu Amenetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Necmettin Öztürk İlkokulumuz, yavrularımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandı. Ayrıca Ümraniye’mizdeki diğer tüm okullarımızda da gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak yeni eğitim öğretim yılı için hazır hale getirdik. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



