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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

16:33 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı.

Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



#Ümraniye
#yangın
#istanbul
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