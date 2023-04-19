Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı

Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı.
Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan milli parkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı. Önlem alınan bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çin Kömür ve Sanayi Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük kömür üreticisi Çin'de son yıllarda madenlerdeki dijital dönüşüm kapsamında robot kullanımı yaygınlaştı. Halen 370'i aşkın madende kullanılan robotlar madenlerde olay yeri inceleme, soğutma, sondaj, yangın söndürme ve arama kurtarma gibi 31 farklı görevde kullanılıyor.
Rusya-Ukrayna savaşında en yoğun çatışmaların yaşandığı noktalardan biri olan Bahmut cephesi, yangın yerine döndü. Bölgede ağır silahlar devreye girdi. Konuşlandırılan Ukrayna havan topu bataryaları bir yandan savaşırken diğer yandan atış eğitimine devam ediyor. 80. Havan Topu Bataryası'nda görevli Ukrayna askerleri Donetsk Oblastı'nda konuşlanarak Bahmut yönünde atış yaptı.