Bartın'da büyük yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından 1 ay boyunca yapılan ‘Ahşap konteyner sınıflar’ gelecek hafta Malatya’ya gönderilecek. Her biri 20 öğrencinin eğitim alacağı kapasiteye sahip konteyner sınıfların açılışını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yapacak. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, “Şu anda 10 adet sınıfımız hazır hale geldi. Önümüzdeki hafta 5 tane daha yaparak, 15 konteyner sınıfımızı depremden etkilenen Malatya iline göndereceğiz” dedi.