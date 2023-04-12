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Bartın'da büyük yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde dün gece 04.00 saatlerinde meydana gelen yangında 3 ev yandı, 1 kişi yaralandı. Kundaklama iddiası üzerine köyde yaşayan M.Ö. gözaltına alındı.

12:29 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Bartın'da yangın meydana geldi.

Bartın'da yangın meydana geldi.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.


İlyasgeçidi köyünde Mehmet Öztürk'e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Mehmet Canbakış ve Sedat Eğridağ'a ait 2 katlı evlere sıçradı.


İhbar üzerine yangın mahalline Kurucaşile ve Amasra belediyeleri itfaiye ekipleri ile Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.


Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev büyük oranda yandı.


Alevlerin evine sıçramaması için müdahale ederken kolundan yaralanan Sebahattin Yurttürk ise sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kundaklamadan çıkmış olabileceği belirtilen yangına ilişkin köyde yaşayan şüpheli M.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.






#Bartın
#Yangın
#Kundaklama
1 saat önce
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