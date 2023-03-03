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Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın

Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

12:37 . 3/03/2023 Cuma
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Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

#ümraniye
#yangın
#Finans Merkezi
2 saat önce
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Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın
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