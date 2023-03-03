Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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2 saat önce
Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın
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