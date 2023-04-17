Ümraniye kütüphane zengini olacak.

Ümraniye Belediyesi tarafından hizmete sunulan Fazlı Aydın Millet Kütüphanesine özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Randevulu sistemle çalışan, tasarımı ve mimari dokusuyla dikkati çeken kütüphane, 500 kişilik kapasitesiyle 55 bin kitaba ev sahipliği yapıyor. Kütüphanede, günün belli saatlerinde öğrencilere çay, kahve, çorba ve kurabiye ikramı yapılıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kütüphanenin yapılma sürecini, gençlerin taleplerini ve Ümraniye’de yapılması planlanan projeleri anlattı.

İsmet Yıldırım.

PEŞ PEŞE GELECEK

Ümraniye’de 120 bin genç nüfusun olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “Bir tane kütüphanemiz vardı. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde açtığı Haldun Alagaş Spor Salonu’nun içerisindeki kütüphaneydi. Gençlerimizin kütüphane ihtiyacının elzem olduğunu gördük ve 7/24 çalışacak bu kütüphaneyi yapmak istedik” dedi. Yıldırım, belediyenin bahçesinde sadece kütüphane olarak hizmet verecek bir bina yaptıklarına işaret ederek, 2 ay içinde Dudullu’da yeni bir kütüphane açacaklarını, başka bir kütüphanenin de temelinin kısa süre içinde atılacağını söyledi.

GENÇLER İÇİN NE YAPSAK AZ

Kütüphanelere ilişkin gençlerin olumlu geri dönüşleriyle karşılaştıklarını vurgulayan Yıldırım, “Gençler için ne yaparsak azdır. Bilhassa bu kütüphaneyi açtıktan sonra gördük ki çok büyük rağbet var. Kütüphanelerde gençlere her türlü imkanı sunmuş oluyoruz. Burada çay, çorba, kahve bedava. Yeter ki gençlerimiz huzur içinde buralardan istifade etsin. İnşallah önümüzdeki dönemde bunların sayılarını arttıracağız” dedi.







