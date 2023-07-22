Ümraniye TercihFest başladı

Üniversite adaylarının 17-18 Haziran'da girdikleri YKS sınavının sonucu açıklandı. Yıl boyunca yoğun tempoyla ders çalışan adaylar, sınavda ter döktükten sonra, şimdi de tercih sürecine girdi. Ümraniye Belediyesi de, adayların doğru seçimi yapabilmesi için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda TercihFest'i düzenliyor. Düzenlenen festivalde gençler; tercih danışmanlığı, söyleşiler, atölye çalışmaları, açık hava sineması ve sürpriz etkinliklerle dolu dolu üç gün geçirecek. Festival alanına kurulan 8 stantta farklı fakültelerde okuyan öğrenciler; üniversite adayları ile deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca adaylar; atölye çalışmalarında tahta baskı, kaligrafi ve ebru yapacak.





Ümraniye TercihFest etkinliğinin ilk gününde, üniversite sınavına hazırlanan gençler için verdiği eğitimlerle tanınan Kişisel Gelişim Uzmanı Gökhan Müftüoğlu adaylarla buluştu. Etkinliğin ikinci gününde ise 21.00'da Bandırma Füze Kulübü açık hava sineması gençlerle buluşacak. Festival, üçüncü gün programında yer alan sürpriz etkinlikler ve atölye çalışmalarının ardından sona erecek.





Doğru rehber doğru tercih





Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde de bir Tercih Danışma Merkezi kuruldu. Danışma merkezi, adayların sınavlarda aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre doğru tercih yapabilmeleri için destek olacak. Danışma merkezine başvuran gençlere, deneyimli öğretmenler tarafından hangi üniversite ve bölümlere girebileceklerine ilişkin bilgilendirme yapılacak. Merkez, tercih süreci boyunca 10.00 ila 18.30 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.





“Festivalimize tüm Ümraniyeli gençlerimizi bekliyoruz"





Doğru tercihin önemine vurgu yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım şunları söyledi:

“Bir gencin sınavı kazanmış olmasının yanı sıra, doğru tercihi yapabilmesi de büyük önem arz ediyor. Çünkü yapılan tercihler, öğrencilerimizin geleceğini olumlu yönde etkilediği gibi olumsuz yönde de etkiliyor. Ümraniye Belediyesi olarak, gençlerimizin büyük bir heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Ümraniye TercihFest'i düzenlemeye karar verdik. Festivalimize tüm Ümraniyeli gençlerimizi bekliyoruz. Dilerim ki, adaylarımız burada hizmet veren öğretmenlerimiz sayesinde doğru tercihi yaparlar. Öğrencilerimize şimdiden üniversite yolculuklarının hayırlı olmasını temenni ediyorum."



