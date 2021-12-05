Gündem Ümraniyede 20 yaşındaki kızı tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
İSTANBUL

Ümraniye'de 20 yaşındaki kızı tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Ümraniye'de yaşayan Cansel Dilara Kınalı tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı sırtından bıçaklayarak öldürdü. 5 adet suç kaydı olduğu belirtilen Cansel Dilara Kınalı "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, baba Kınalı ise son yolculuğuna bugün uğurlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ümraniyede 20 yaşındaki kızı tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Cenazeye Mustafa Emre Kınalı’nın eşi ve çok sayıda aile yakını katılırken, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kınalı’nın cenazesi Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Ümraniye Tantavi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir bankada çalışan Mustafa Emre Kınalı (48), geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşandı.

  • Çocuklarının velayetini alan baba, okul nedeniyle annelerinin yanında kalan 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki oğlunu görmek için eski eşinin evine gitti. Bir süre sonra Cansel Dilara Kınalı ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cansel Dilara Kınalı babasını sırtından bıçakladı. Genç kız olayın ardından evden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Emre Kınalı (48) ve 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı.
Mustafa Emre Kınalı (48) ve 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı.

CANSEL DİLARA KINALI TUTUKLANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Emre Kınalı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cansel Dilara Kınalı’yı yakalayarak gözaltına aldı. "Kasten öldürme" suçundan Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Cansel Dilara Kınalı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cansel Dilara Kınalı’nın 5 adet suç kaydı olduğu da öğrenildi.

20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı.
20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı.

BABA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Mustafa Emre Kınalı’nın cenazesi bugün Üsküdar’daki Karacaahmet Camii'ne getirildi. Cenazeye Mustafa Emre Kınalı’nın eşi ve çok sayıda aile yakını katılırken, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kınalı’nın cenazesi Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.

Arazide parçalanmış cesedi bulunan Mehmet'in ölümünde 7 kişi tutuklandı
GÜNDEM
Arazide parçalanmış cesedi bulunan Mehmet'in ölümünde 7 kişi tutuklandı

Gaziantep'te korkunç olay: Toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu
GÜNDEM
Gaziantep'te korkunç olay: Toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu

Hastane tuvaletinde doğum yapınca baygınlık geçirdi
GÜNDEM
Hastane tuvaletinde doğum yapınca baygınlık geçirdi
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

​Sarı lacivertliler 15. hafta maçında Rizespor ile karşılaşacak.
GZT Giresunspor doludizgin

GZT Giresunspor doludizgin
Zirve değişmedi

​Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

25 yıllık hasret bitti

25 yıllık hasret bitti

​Libya'dan yola çıkan ilk gemi İzmir'e geldi.

Erdoğan'dan kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde önemli mesajlar

Metruk binada can pazarı

Metruk binada can pazarı

​Genç kız camdan atlayarak alevlerden kurtuldu.
Yürek yakan mesaj

Yürek yakan mesaj

​Annesine öldürüleceğini bir ay önce söylemiş.
Saldırı<br>hazırlığı yapıyorlardı

Saldırı
hazırlığı yapıyorlardı

Üç PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.