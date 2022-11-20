Ümraniye'de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

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Yusufeli Barajı için yapılan relokasyon yollarına ilişkin açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Artvin ve Erzurum arasındaki ulaşımı güçlendiren 69,2 km’lik Yeni YUSUFELİ Yollarını hizmete sunuyoruz." dedi.