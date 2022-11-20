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İSTANBUL

Ümraniye'de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Ümraniyede İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen M.A'nın kullandığı 74 BV 274 plakalı servis minibüsü, Çamlık Kavşağı ayrımında Y.A. idaresindeki 34 TK 5877 plakalı İETT otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

AA

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA

İETT aracındaki diğer yolcular ise bölgeye gelen farklı bir İETT otobüsüne aktarıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Servis minibüsündekilerin Esenler'de bir düğüne katılmak için İstanbul'a geldikleri, kentten ayrılırken kazanın yaşandığı öğrenildi.

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