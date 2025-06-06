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Ümraniye'de kurbanlık boğa pazardan kaçtı: Bir başka boğa ise otoyolda kamyonetten düştü ayağını kırdı

Ümraniye'de kurbanlık boğa pazardan kaçtı: Bir başka boğa ise otoyolda kamyonetten düştü ayağını kırdı

11:456/06/2025, جمعہ
DHA
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Sokak üzerinde koşarak kaçmaya çalışan boğanın ipini tutmak isteyen sahibi, kaldırımda bir süre sürüklendi.
Sokak üzerinde koşarak kaçmaya çalışan boğanın ipini tutmak isteyen sahibi, kaldırımda bir süre sürüklendi.

Ümraniye'de kurban pazarından kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Sahiplerinin boğayı yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Şile Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonetten yola atlayan bir kurbanlık boğanın bacakları kırıldı. Yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken boğa başka bir kamyonete alınarak kaldırıldı.

İlk olay, öğle saatlerinde yaşandı. Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi yakınında bulunan kurbanlık pazarında, bir boğa ipini kopararak kaçtı.

Sokak üzerinde koşarak kaçmaya çalışan boğanın ipini tutmak isteyen sahibi, kaldırımda bir süre sürüklendi. Sahiplerinin uzun süre peşinden koştuğu boğa, çevredekilerin yardımıyla yakalanarak kurban pazarına geri götürüldü. Boğanın kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ŞİLE OTOYOLU'NDA KAMYONETTEN ATLADI

Ümraniye Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde saat 23.00 sıralarında seyir halindeki bir kamyonetin kasasında bağlı olan kurbanlık boğa ipin kopması sonucu yola düştü. Boğa, asfalt zemine çarpmanın etkisiyle bacaklarından yaralandı. Kamyonet şoförü durumu fark ederek aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, olayın yaşandığı şeridi geçici olarak trafiğe kapattı.

Yolda hareketsiz kalan boğa, çevredeki vatandaşların yardımıyla emniyet şeridine alındı. Yaralı hayvan, sahipleri tarafından başka bir kamyonete yüklenerek yoldan kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Boğanın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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