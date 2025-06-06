Ümraniye'de kurbanlık boğa pazardan kaçtı: Bir başka boğa ise otoyolda kamyonetten düştü ayağını kırdı

Sokak üzerinde koşarak kaçmaya çalışan boğanın ipini tutmak isteyen sahibi, kaldırımda bir süre sürüklendi. Sahiplerinin uzun süre peşinden koştuğu boğa, çevredekilerin yardımıyla yakalanarak kurban pazarına geri götürüldü. Boğanın kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ümraniye Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde saat 23.00 sıralarında seyir halindeki bir kamyonetin kasasında bağlı olan kurbanlık boğa ipin kopması sonucu yola düştü. Boğa, asfalt zemine çarpmanın etkisiyle bacaklarından yaralandı. Kamyonet şoförü durumu fark ederek aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, olayın yaşandığı şeridi geçici olarak trafiğe kapattı.