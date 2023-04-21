Ümraniye’de pastanelere bayram denetimi

İstanbul Ümraniye Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri bayram öncesi pastanelere denetim gerçekleştirdi. Ekipler Ümraniye’de bulunan pastaneleri bir bir ziyaret etti. Denetimlerde, işletme ruhsatı, eldiven ve bone kullanımı, ekmek gramajı, ürünlerin tazeliği ve fiyat etiket kontrolleri yapıldı. Eldiven ve bone takmadığı belirlenen iki dükkana bin 240 lira, fiyat etiketi bulunmayan bir pastanelere ise bin 375 lira para cezası kesildi. Belediye Zabıta Amiri Ömer Ergin, “Bayram dolayısıyla tatlı tüketimi artıyor. Bu çerçevede vatandaşların hijyenik ortamda hazırlanmış ürünlerin tüketimini sağlamak amacıyla denetim yapıyoruz” diye konuştu.