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Ümraniyeli gönüllü gençler iftar yemeğinde buluştu

Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen yardım organizasyonlarına gönüllü olarak katılan ve bölgeye giderek çalışmalara destek olan Ümraniyeli gençler için iftar programı düzenledi.

Haber Merkezi
12:49 . 6/04/2023 Perşembe
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Ümraniyeli gönüllü gençler iftar yemeğinde buluştu

Ümraniyeli gönüllü gençler iftar yemeğinde buluştu

Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için düzenlenen organizasyon ve yardım kampanyalarına gönüllü olarak katılan gençler için iftar yemeği düzenledi. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve yüzlerce genç katılım sağladı. Programda süreç boyunca yürütülen ve ileriye dönük devam eden çalışmaları aktaran belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şiir konseriyle devam etti. Başkan İsmet Yıldırım, programa katılan gençlerin masalarını gezerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Buradaki gençlerimiz benim için çok önemli”

İftar programında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Deprem sonrası ülke olarak tek yürek olduk. Ümraniye'mizde de gençlerimizle, çocuklarımızla hanımlarımızla, yaşlılarımızla birlikte gönül köprüsünü kurduk. Pazar Yeri olarak planladığımız alanı Afet Koordinasyon Merkezi yaptık. Buradaki gençlerimiz benim için çok önemli. Ben gençleri bir kez daha takdir ettim. Ülkemizin bu gençlerle başaramayacağı hiçbir şey yok. Deprem döneminde karınca gibiydiler. Ben bu güzel Ümraniye gençlerinin gözlerinden öpüyorum” dedi.

#ümraniye
#iftar
#gençler
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