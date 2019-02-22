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POLİTİKA

Ümraniye’ye spor köyü

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, önceliklerinin, ulaşım, park, yeşil alanlar, kıraathaneler ve kültür sanat olacağını söyledi. Yıldırım, “İlçede yaşayanlara hizmet verecek çok büyük bir ‘Spor Köyü’ de kuracağız” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmet Yıldırım (Sağda)
İsmet Yıldırım (Sağda)

Kiptaş Genel Müdürlüğü döneminde birçok projeye imza atan İsmet Yıldırım, artık doğup büyüdüğü ilçe Ümraniye için çalışacak. AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı olan Yıldırım, göreve gelirse neler yapacağını düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Her gün ilçede mahalle mahalle gezdiklerini belirten Yıldırım, “İlçedeki en büyük sıkıntı otopark ve yeşil alan olarak görünüyor. Biz her iki konuya özellikle ağırlık vereceğiz. Ulaşım akslarında da otobanlara giriş çıkışlar daha rahat hale gelecek. Bunun yanısıra şehir mimarlarıyla çalışıp yaşamak için özenilen bir ilçe yapacağız Ümraniye’yi” diye konuştu.

SPOR KÖYÜ KURACAK

  • İsmet Yıldırım; ulaşım, yeşil alan ve kültür-sanat alanlarındaki projelerine göreve gelir gelmez başlayacaklarını söyledi. Gençlere yönelik atılacak adımlara da değinen Yıldırım, “Çok büyük bir ‘Spor Köyü’ kuracağız, olimpiyat köyü gibi. Sporda biraz zayıf kalmışız. Gerçi Ümraniyespor’umuz çok ciddi ataklar yaptı amatör ruhla. Biz mahallelerimizde gençlerimizi sporla buluşturarak, o ‘Spor Köyü’ ile de irtibatlı halde ciddi hizmetler yapacağız” dedi.

MAHALLE KÜLTÜRÜ

Ümraniye halkının siteler yerine mahalle kültürünü yaşatmayı sevdiğini de dile getiren Yıldırım, “Biz de göreve gelirsek bu anlayışla hizmet edeceğiz. İlçe daha fazla nüfus artışını kaldırmaz. Bu ayrıntıya da özen göstereceğiz” dedi.

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