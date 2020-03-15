Gündem Umreden gelen Türk vatandaşları Ankara ve Konyada karantinaya alındı Boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildiler
ANKARA

Umreden gelen Türk vatandaşları Ankara ve Konya'da karantinaya alındı

Umreden gelen Türk vatandaşları Ankara ve Konya'da karantinaya alındı: Boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildiler

Umreden dönen bir vatandaşta koronavirüs görülmesinden sonra harekete geçen Sağlık Bakanlığı Suudi Arabistan’dan gelen vatandaşları Ankara'da karantinaya almaya başladı. Cidde ve Medine’den kalkan İstanbul uçakları Ankara Esenboğa Havalimanına indirildi. Yolcular uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere daha önce boşaltılan Ankara ve Konya'daki 5 öğrenci yurduna götürüldü. 10 bin 330 vatandaş, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

Haber Merkezi AA İHA Yeni Şafak
Umreden gelenler uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı otobüslerle öğrenci yurtlarına götürüldü.
Umreden gelenler uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı otobüslerle öğrenci yurtlarına götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" denildi.

Medine’den gelen Türk vatandaşları, Esenboğa Havalimanı’nda sağlık taramasından geçirildi ve karantinaya alınmak üzere öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Umrede kritik gün
HAYAT
Umrede kritik gün
  • Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" ifadesi kullanıldı.
Cidde ve Medine’den gelen İstanbul uçakları Ankara’ya indirildi.

  • Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:
  • Şehit Özel Harekat: 2064
  • Milli İrade: 1880
  • Gölbaşı: 1448
  • Toplam: 5392
  • Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:
  • Tahir Büyükkörükçü: 2228
  • Kutalmışoğlu: 2710
  • Toplam: 4938

Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı
FOTOĞRAF 30
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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır denildi.
Title
Açıklamada, Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır ifadesi kullanıldı.
Title
Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:<br>​<br>​
Title
Şehit Özel Harekat: 2064<br>​ Milli İrade: 1880<br>​ Gölbaşı: 1448 <br>​ Toplam: 5392
Title
Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:<br>​<br>​
Title
Tahir Büyükkörükçü: 2228<br>​ Kutalmışoğlu: 2710<br>​ Toplam: 4938
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Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.

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