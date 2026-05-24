Umut Altaş’ın iade süreci başlatıldı

04:0024/05/2026, Pazar
Umut Altaş
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş’ın ABD'den Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını açıkladı. Altaş, Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay’a önemli itiraflarda bulunmuş ve ardından ABD’de gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi olarak ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını açıkladı.

ABD’DE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli hakkında hazırlanan kırmızı bülten ve geçici tutuklama talebinin ilgili uluslararası mercilere vakit kaybetmeden iletildiğini, bildiren Çiftçi, şunları kaydetti: “Interpol, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürütülen eş zamanlı koordinasyon neticesinde firari şahsın hareket alanı adım adım daraltılmış; New York bölgesindeki varlığı tespit edilerek gözaltı süreci hızla sonuçlandırılmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında şahsın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve açık kaynaklarda tespit edilen görüntüler de ilgili birimlerle paylaşılmış, sürdürülen koordinasyon neticesinde Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştır. Bu gelişme doğrultusunda iade işlemleri yeniden hızlandırılmıştır.”

HER ŞEYİ ANLATTI

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, şüpheli Umut Altaş’ı New York’ta bulup konuşmuş; Altaş, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili önemli itiraflar ve açıklamalarda bulunmuştu. Türkay Sonel’in cinayeti valilik konutunda kendisine itiraf ettiğini belirten Altaş, şunları söylemişti: “Türkay bir gün bana ‘Kanka ben bir kızı öldürdüm. Arabadaydık, çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu, ben de çıkardım sıktım kafasına’ dedi. ‘Baban biliyor mu?’ dedim ‘Evet babam da biliyor’ dedi.”

"KATİLİ ELLERİNİZE BIRAKACAĞIM"

Öte yandan ABD güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Altaş’ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı. Söz konusu kayıtta Altaş, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti’nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti’nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika’da bir karakoldayım. Beni Türkiye’ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım" diyor.



