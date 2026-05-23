Gülistan Doku soruşturmasında kritik itiraf: ABD’de gözaltına alınan Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı

22:0823/05/2026, Cumartesi
Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. Karakoldan yaptığı görüşmede her şeyi anlatacağını ileri süren Altaş, Türkiye'ye geri gönderileceğini belirtti.

Gülistan Doku davasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın karakolda yaptığı telefon konuşmasının ses kaydı ortaya çıktı.


Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD’de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş, sabah saatlerinde ilk kez bir basın kuruluşuna açıklama yapmış ve bu olayın artık çözülmesini istediğini belirtmişti. ABD güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Altaş’ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı.



"Katili ellerinize bırakacağım"


Söz konusu kayıtta Altaş,
"Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti’nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti’nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika’da bir karakoldayım. Beni Türkiye’ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım"
dedi.


