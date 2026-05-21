Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi Eski vali Tuncay Sonel hakkında yeni soruşturma

Tunceli’de Gülistan Doku cinayetinden tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel hakkında “kamu zararı" iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatıldı.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sırasında intihar süsü verilerek devletin imkanlarını kullanıp kamu zararın oluşmasına yol açtığı iddia ediliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari soruşturma sonucunda, bir rapor hazırlanması bekleniyor.
Eski valinin kamuyu zarara uğrattığı raporla kesinleşirse dava açılacağı öğrenildi. Ayrıca kamuyu zarara uğratmaktan ceza alması halinde eski vali Tuncay Sonel'de zararın tahsil edileceği belirtildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 yıl sonra başlatılan Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında, Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Ancak, Gülistan'ın cansız bedenine ilişkin ise, şu ana kadar ise bir ize rastlanmadı.