Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Tuncay Sonel'in makam aracı dahil 5 araç incelemeye alındı

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in oğluna ait olan ve o gece PTS kayıtlarına giren BMW marka araç ile valiliğe ait 5 makam aracı, DNA incelemesi için Ankara’ya gönderildi. Çıkacak olan DNA örnekleri, Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
PTS kayıtları ve gizli tanık iddiası
Aynı model aynı renk aynı plaka
İddialara göre Mustafa Türkay Sonel’in olay döneminde kullandığı BMW marka aracı yıllar önce elden çıkardığı daha sonra satın aldığı aynı model ve renkteki başka bir araca eski plakasını taktırdığı tespit edildi. Savcılığın talimatıyla satılan eski araç, mevcut sahibinden alınarak inceleme için İstanbul’a getirildi. İstanbul Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk analizlerde herhangi bir bulguya ulaşılamaması üzerine araç, kapsamlı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi.
700 saatlik görüntü dosyaya girdi
Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırıldı. Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek HTS, PTS çalışmaları da yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından da operasyon başlatıldı. Kayıptan cinayet soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan’da operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli, gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD'de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
Valinin oğlu ve İl Özel İdaresi çalışanı ‘Kasten öldürme’den tutuklandı
Dönemin Valisi Tuncel Sonel tutuklandı
Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
7 tutuklu Elazığ'dan Erzurum'a nakledildi
Soruşturma kapsamında Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Nakil kararının Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu kaydedildi.
Gülistan'ın cansız bedeni aranıyor
Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulabilmek için Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli’ye sevk edildi. JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.