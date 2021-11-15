UNESCO, Aşık Veysel ile Süleyman Çelebi'yi anma programına aldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), halk ozanı Aşık Veysel'i ve Mevlit'in yazarı Süleyman Çelebi'yi, anma ve kutlama yıl dönümleri programına aldı.

FOTOĞRAF 19 İstanbul [1985] Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985] Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985] Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986] Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987] Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988] Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988] Safranbolu Şehri (Karabük) [1994] Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998] Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011] Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012] Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014] Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014] Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri [2015] Efes (İzmir) [2015] Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016] Afrodisias (Aydın) [2017] Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2018] Arslantepe Höyüğü ​Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası listesindeki 19 yer​ Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, Türkiye'nin 19'uncu kültür varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Peki Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 yer neresi. İşte o liste:

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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO'nun 2023 yılı anma programında, duru ve arı bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci ve sevgi mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan dünya çapında bir halk ozanı olan Aşık Veysel, vefatının 50. yılında yer alacak.

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UNESCO'nun Paris'te düzenlenen 41. Genel Konferansı'nda alınan kararla anma ve kutlama yıl dönümlerine Türkiye'den dahil edilen bir diğer değer ise Süleyman Çelebi oldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun girişimleriyle alınan kararla, halk arasında Mevlit olarak anılan Vesiletü'n-Necat'ın yazarı Süleyman Çelebi, vefatının 600. yılı olan 2022'de anılacak.

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