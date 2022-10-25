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İSTANBUL

Üniversite binası çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatın istinat duvarında meydana gelen kayma sonucu Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binası çöktü. Üniversitenin ana binasının bir köşesinde de hasar oluştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite binası çöktü
​Üniversite binası çöktü.

Küçükçekmece'de, Sefaköy Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için uygulanan fore kazıkları patlarken, çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binası yıkıldı, üniversitenin ana binasında da hasar oluştu. İhbar üzerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede çalışma başlattı. İncelemelerin ardından çökme yaşanan alanın etrafındaki 71 öğrencinin kaldığı yurt ile 128 dairenin bulunduğu 6 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu arada üniversite, eğitimin kesintisiz devamı için çalışmaların başlatıldığını açıklarken, çökmeyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlk tespitlere göre herhangi bir yaralı veya can kaybının bulunmadığı ifade edildi.

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