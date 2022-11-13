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Üniversite indirmedi biz indirdik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ‘ODTÜ Forum’ isimli oluşum, HDP’nin ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın kimyasal silah yalanına destek olmak için bir pankart astı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi öğrenciler ise pankartı indirerek yerine Türk bayrağını astı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite indirmedi biz indirdik
TGB Türk Bayrağı Astı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ‘ODTÜ Forum’ isimli oluşum, HDP’nin ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın kimyasal silah yalanına destek olmak için bir pankart astı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi öğrenciler ise pankartı indirerek yerine Türk bayrağını astı. Türk bayrağını asan TGB Ankara İl Yöneticisi Taha Küçükuygun ve ODTÜ TGB Birim Başkanı Furkan Olga konuyla ilgili konuştu.

YETERLİ ÖNLEM ALINMIYOR

TGB Ankara İl Yöneticisi Taha Küçükuygun, propaganda faaliyeti yürütmek için okula dışarıdan birilerinin geldiğini belirtti. Küçükuygun, “Biz pankartı gördük. Müdahale yapılacak mı diye bekledik, bir müdahale olmayınca indirdik ve bayrağımızı astık. Okul bundan haberdar ama bir müdahalede bulunulmuyor. Başka okullarda faaliyet yürütemedikleri için ODTÜ’de sıkışmış durumdalar” şeklinde konuştu. ODTÜ TGB Birim Başkanı Furkan Olga da okulda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasından rahatsız olurken, “ODTÜ birkaç terör sempatizanının değil vatansever öğrencilerindir” diye konuştu.

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